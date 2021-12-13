梁振輝：央行取態重中之重

美國、歐元區和英國央行正面對通脹飈升的挑戰，央行要決定政策是否繼續優先考慮經濟增長。儘管預計各大央行至少在未來6至12個月內仍將繼續支持增長，但任何暗示他們有擔心價格壓力有變得根深柢固的迹象，都可能令市場不安。美聯儲將於12月14日至15日舉行的會議可能是最關鍵的一個，尤其是當席捲歐洲的COVID浪潮押後英倫銀行或歐洲央行的政策收緊預期（市場預計英國將於明年3月首次加息）；歐洲央行或延遲決定結束疫情下的購買債券計劃。

美國聯儲正面對在平衡增長與通脹目標之間的典型困境——只是其在去年疫情大流行最嚴重時期採取的長期容忍高於目標通脹的新政策，可能使改變路線變得更具挑戰性。預計美聯儲將在明年第二季度結束債券購買，並在2022年底前加息一次，雖然目前市場的預期是至少加息兩次。美聯儲主席鮑威爾最近向國會表示，隨着通脹飈升至30年高位，決策者將在12月的會議上，考慮是否以更快的速度收回刺激措施（減少購買債券的金額）。

美聯儲相對鷹派的強硬立場，與中國人民銀行形成鮮明對比，中國人民銀行上周第二度下調銀行存款準備金率，向市場發出明確信息，即在第三季度經濟擴張停滯後希望增長能保持穩定。在財困的中國房地產開發商中國恒大（3333）宣布重組債務計劃後，中國人民銀行此舉可能也是為了穩定消費者和企業情緒。

美元看漲 歐元相對走低

外幣投資者在此背景下應該何去何從？美元自11月創下高位後走勢呈整固，短期前景仍然看漲，尤其是如果美聯儲本周保持鷹派的強硬立場。歐元及英鎊或會因加息無期而相對走低，反觀商品貨幣如澳元、紐元及加元或許有機會受惠於數據顯示經濟持續復蘇及商品價格偏強而做好。

渣打香港財富管理投資策略主管

[梁振輝 匯市前瞻]