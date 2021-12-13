申請新卡交稅 賺取回贈同時賺禮品

中銀雙幣卡-大灣區一卡通：手機簽帳享10%現金回贈；或港幣500元現金回贈；或最高8萬元免息免手續費「現金分期」（不適用於電子平台申請）

恒生Visa/萬事達白金卡：豁免3年年費

恒生enJoy卡：1.成功申請並綁定enJoy卡至yuu獎賞計劃可享最高8萬yuu APP積分獎賞 2.指定食肆或零售簽帳享最多4倍積分3.指定商戶消費享88折優惠

Citi Cash Back信用卡：1.頭兩期月結單利息全額回贈 2.可選Nespresso Pixie 鈦金屬色咖啡機；或700元現金回贈；或800元超市禮券

Citi Clear Card：任何網上外幣簽帳全年可享2%現金回贈，其他簽帳亦可享0.4%現金回贈。2. 演唱會或舞台劇優先訂票 3.Citi Studio 4DX電影戲票9折、3D及2D電影戲票買1送1（只限星期五、六及日）

上海商業銀行銀聯信用卡：全新信客戶網上申請，送100元免找數簽帳額 2.送Maxcare MAX Pro 2.0冷熱按摩槍或GrandaZ多功能料理機或最高500元免找數簽帳額 3.免費旅遊保障高達50萬元及長達90日

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