《幫你格價》：善用信用卡交稅賺回贈

坊間有數家銀行以信用卡交稅都可獲得回贈，當中以中銀香港（2388）為例，由即日至明年1月31日，如以中銀信用卡，於網上或手機銀行交稅，繳稅滿1.5萬元至4.99萬元，可獲50元現金回贈；5萬元至9.99萬元，可獲100元現金回贈；30萬元以上可獲最多500元現金回贈。

若以中銀信用卡交稅，在毋須遞交任何文件的情况下，可以轉做6或12個月分期。假設市民稅款為5萬元，扣除100元現金回贈後，每月手續費為60元，即借貸的實際支出為620元，每月供款約為4227元。

中銀恒生享網上交稅分期計劃

恒生銀行（0011）亦有推出信用卡交稅優惠，以不同信用卡交稅所獲得的回贈都不一樣。由即日至明年2月28日，以恒生銀聯信用卡交稅最抵，滿1萬元至少於5萬元，可獲100元Cash dollars；滿5萬元至少於20萬元，可獲200元Cash dollars；滿50萬元以上，可獲600元Cash dollars，至於其他恒生信用卡的Cash dollars回贈減半。另外，如以恒生enJoy卡交稅，滿1萬元至少於5萬元，可獲1萬元YUU積分獎賞；滿50萬元以上，可獲最多6萬元YUU積分。

恒生信用卡亦提供網上交稅後的「簽帳及消費分期」計劃，若稅額由3000元至1萬元，分6個月供款僅收100元的一筆過手續費，如分12個月供款收200元手續費。假設貸款1萬元並分12個月，即每月還款額為850元，相當划算！若稅額由1萬元以上至2萬元，分6個月供款僅收200元的一筆過手續費，如分12個月供款收400元手續費。

花旗送最多700元超市禮券

至於花旗銀行則贈送超市禮券，由即日至明年2月28日，如累積交稅金額由3萬元至4.99萬元，透過網上理財交稅可獲50元超市禮券。交稅金額由5萬元至9.99萬元，透過網上理財交稅可獲100元超市禮券，若以Citi Payall交稅可獲150元超市禮券。如交稅超過20萬元以上，透過網上理財交稅可獲500元超市禮券，以Citi Payall可獲700元超市禮券。但要留意，申請人要在推廣期內同時累積簽帳滿1000元，才可取得優惠。

上商每繳交稅1萬元 可參加抽獎

由即日至明年3月31日，以上海商業銀行銀聯信用卡交稅可享0.4%的現金回贈，假設稅額為5萬元，即可獲200元回贈，上限為500元。但要留意現金回贈須符合額外零售或網上簽帳滿500元的簽帳要求。若以其他上商銀行信用卡或聯營信用卡則沒有現金回贈，但每繳交稅滿1萬元可獲1次抽獎機會，頭獎為8888元免找數簽帳額，二獎為3888元免找數簽帳額，三獎為1888元免找數簽帳額。推廣期內，以上商銀行信用卡個人網上或個人流動銀行繳交稅款，可享長達56日免息還款期。

最後是星展銀行的豐盛理財及大新銀行，透過以上銀行信用卡交稅，現金回贈金額由50元至最多500元。

明報記者 黃清瑤

[幫你格價]