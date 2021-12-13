三合一家用復康儀 緩肌骨關節退化

明報記者 薛偉傑、攝影 馮凱鍵

鎂天健康生物科技（MTcure Biotech）共同創辦人鄒力、朱琪森表示，公司的多合一復康儀，最初是源於中大醫學院矯形外科及創傷學系教授秦嶺的研究。因為他注意到，很多長者多少都有關節炎或退化疾病等骨科問題，但公立醫院資源有限。於是，他在2017年構思，研製家用復康儀器，採用多種臨牀上已證實有效的技術來紓緩關節炎或退化疾病，但安全易用，普通人也可以操作。由於秦嶺的研究很多都是和中大工程學院合作，兩人又分別是中大自動化工程學系碩士和學士畢業生，所以3人早已認識。至2018年3人合作創辦該公司。

結合激光熱療按壓3技術

第一款產品「美天復康寶」結合低能量醫用激光、熱療及滾動按壓刺激3種技術。而且，更同時發出兩種不同波長激光（紅色及紅外）。他們表示，熱療和震動優點是止痛效果好及見效快，但效果較短暫；低能量激光效果較長，其中紅色激光可以促進組織修復，而紅外激光可以緩解炎症和痛楚。

另一方面，同時使用多種技術，需要小心研究會否出現不同技術互相干擾、削弱療效。所以，該公司要小心設計每種技術的劑量和參數，以確保3種技術的治療信號都能夠發揮效果，在組織內形成協同效應。

他們表示，美天復康寶可以緩解多種肌骨關節症狀，包括關節炎、肌肉勞損痠痛、肩周炎和骨關節退化等，以及修復運動損傷（建議在24至48小時後使用）。其設計強調安全，例如，其熱療功能具備恒溫設計；若用戶向身體組織按壓得太貼近，滾動按壓功能會自動暫停。此外，產品每次開機10分鐘後，會自動關機，以減低過度使用的風險。

獲美FDA第一類醫療器械認證

美天復康寶憑藉設計上的突破，在2018年4月「日內瓦國際發明展」中獲得一個金獎；2019年5月，在「挑戰盃」全國賽香港區選拔賽中獲得創業計劃（科技類）一等獎。去年，美天復康寶已完成逾100人的臨牀測試，根據他們的體驗改善設計，更已申請到美國食品及藥物管理局（FDA）第一類醫療器械認證。今年1月正式量產，至今已賣出逾4000部。

此外，公司曾經向約16間由NGO營運的安老院、長者中心和社區中心免費借出一至兩部美天復康寶，活動為時一年，之後這些機構落單購買。近期，公司主要透過參加展覽會來宣傳及即場零售，MaxCare為代工生產商兼分銷商之一，在其實體店和網店都有銷售美天復康寶；至於香港總代理為社企「運動處方」。據悉，代理商運動處方早前找了一批喜歡跑步的人試用，讓他們體驗修復運動創傷的效果；現時正在和多間長者用品店商討分銷事宜。

現時公司已接近收支平衡，預料明年開始盈利。兩人相信，產品仍有很大潛在需求。因為他們看過一些調查，指本地65歲以上的長者，大約一半都有不同程度的膝關節退化症狀。至於肩、頸、腰、腳部等，每個位置亦分別有大約10%的長者出現退化症狀。

[新經濟新天地]