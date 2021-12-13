經濟

遠東發展：正物色內房及海外放售項目

【明報專訊】近年主力在海外開發樓盤的遠東發展（0035），最近聯同新世界發展（0017）向佳兆業（1638）購入啟德地皮，遠展主席邱達昌表示，連同前述項目，累計已在港投資60億至70億元購地，並在未來數個月留意內房在港及大灣區，甚至在海外放售項目的機會。

近年在港投資60億至70億元購地

邱達昌指出，遠東發展在澳洲、英國、星馬每年售樓平均錄得100億元銷售，更愈來愈多項目以租建形式整幢轉售基金。套現回籠後，即使他們已常投地而未中標，亦已在港投資60、70億元增購發展項目。最近他們更留意民營內房公司在海外、大灣區及香港放售項目的機會。

另外，有見政府近加快農地轉用審批，他料原先遠展持股25%並與長實（1113）合作、可建面約200萬至300萬平方呎的豐樂圍項目，經過逾10至20年等待審批後，可發展機會較佳。

留意發展過渡性房屋機會

執行董事兼董事總經理孔祥達補充，遠展有份從佳兆業購入的啟德地皮項目公司，在高銀控股時與外間達成分成協議，他們會交由專業團隊跟進。

邱達昌更稱，就算香港醞釀開發北部都會區並增加土地供應，卻料未來樓市平穩，維持3至6%升幅已不錯。集團亦留意發展過渡性房屋的機會，幫助有需要人士。

在中港及海外發展項目同時，邱達昌期望，將來售樓及經常性收入業務各佔比六成及四成。孔祥達指出，到9月底時，提供經常性收入的海外按揭業務之按揭組合已達100億元，平均按月增加7至8億元，連同收購澳洲Mortgageport，組合規模已達到160億至170億元。

至於遠展旗下帝盛酒店業務，執行董事邱詠筠預期，在疫情後旅客逗留外地時間或較前長，因此擬推出長租公寓產品應市。帝盛更趁疫情期間參與投資檢測公司Prenetics及初創的智能健身鏡InnoMovit項目，冀開發供住客檢測及生活的方案，料有助提高競爭力。

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