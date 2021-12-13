陽光房地產料港寫字樓租金見底 續物色商廈商場 研涉足港以外市場

明報記者 陳偉燊

吳兆基指出，他尤記得陽光上市不久碰到金融海嘯雷曼兄弟倒閉，股價曾跌至低過1元（按：08年10月28日最低見0.92元），但直至目前，上市以來合共每單位派息共逾3.3元，股價亦超過上市價，若計及派息的年複合回報率更達11%。在這15年歷程，他認為反映穩健經營的重要性，陽光期內更將5個較細及回報低的項目放售。就算早已獲授權可到其他地區投資，甚至可投資停車場、工廈等，他說，集團既然在港投資商廈及商場得心應手，便會繼續在港物色符合回報要求、租值被低估、推動派息增加的投資機會。

看好北部都會區助鞏固寫字樓市場

租務方面，他透露跨國企業租客受封關影響而阻慢決策，加上銀行較多轉在家工作下，致寫字樓租務受壓，但是情况自9月份已慢慢好轉，和零售物業一樣不用再給予寬免措施，他料租金水平已見底。面對更多新寫字樓建成，他說：「這有助物業已老化的寫字樓市場鞏固起來，亦無阻去中環化的趨勢」；北部都會區發展更提供新發展空間，他對此歡迎。參考旗下上環寫字樓Strand 50，在投入4000萬至5000萬元翻新後，重塑成區內聚腳點的經驗，他們擬在其他寫字樓增添與社區連繫元素，保持競爭力。

零售物業方面，吳兆基指出，上水中心商場欠缺旅客人流下表現較差，就算他日通關，他料旅客最多即日來回居多。

定息債務佔八成 不擔心加息

至於將軍澳新都城中心一期出租率達94%至95%，環保的空調系統投入運作後，較舊系統已省電費20%。基於此，他們擬在其他物業推動環保認證及引入地產科技。陽光更計劃推動可持續發展借貸融資，目前已達15億元，約為總借貸43億元的三分之一。集團投資及投資者關係總監葉美鈴補充，陽光的負債率才約22%，定息債務佔八成，因此不擔心他日加息會對集團財務構成影響。