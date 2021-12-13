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富國許漢華：看好明年港股 基金界現挖角潮

【明報專訊】所謂「三軍未動、糧草先行」，本港基金公司看好明年港股後市，亦反映於早前向員工大派花紅，以及近月的挖角潮。富國資產管理（香港）有限公司（下稱富國香港）首席營運官許漢華在專訪中指出，由於港股去年表現理想，基金公司業績也有很好的表現，所以今年普遍向員工加薪及派花紅，普遍也有6至12個月花紅；他續說，今年不論外資及中資基金公司員工被挖角加薪跳槽情况均增加，平均工資因此亦水漲船高，當中，只有2、3年經驗的量化交易員叫價也達月薪4萬至5萬元。

富國基金是內地10大基金公司之一，根據銀河證券基金研究的數據，截至今年9月底，富國基金所管理的公募基金資產規模達8257億元人民幣，在內地基金公司中排名第8；如果以管理長期資產（即剔除貨幣與短期理財債券基金）衡量，總額為5803億元人民幣，在內地基金公司中排行第5。

富國基金於2012年成立富國香港，以本港為平台拓展國際業務，許漢華早於該行成立初期已加入任職，現為首席營運官及負責人員，在此之前，他曾任職三星資產運用（香港）及DNB資產管理（亞洲）等外資金融機構，職業生涯始於在匯豐投資管理任職主任。

富國香港近10年 為母公司引資310億人幣

過去近10年以來，富國香港綜合自主發行產品和通過一體化合作，引薦給母公司投資及顧問的產品總規模達310億元人民幣。許漢華介紹，除了「Fullgoal中國中小盤成長基金」此公募基金表現突出外，該行也推出了多隻私募對冲基金，亦為不少中資機構管理專項帳戶，近來更為本港某間老牌大學管理約1億美元，主要投資於中國股票，「大學向來對投資機構要求嚴謹，取得大學作為客戶，可見我們在合規及風險控制上做得很好，而且投資回報率也不錯」。

如上文所述，「Fullgoal中國中小盤成長基金」於2019年底規模僅2700萬美元，受惠於去年投資回報高達1.1倍，加上資金流入，去年底規模已增加至3.5億美元，而隨着歐洲機構投資者於今年初積極認購該基金作長線投資，規模至2月進一步增至6.5億美元。許漢華直接負責引入歐洲機構投資者的工作，認為最重要是基金定位準確、往績理想，令他能成功招商引資：「最重要是如何做一個市場定位，如何去讓海外的投資機構知道我們的能力，此基金的投資回報很理想，這是最基本的，我們中後台作為綠葉，便要不停在市場參加會議及講座，讓國際平台知道富國基金的存在、是內地十大基金公司，定位是做『中國的投資專家』，由此逐步與海外投資者建立伙伴關係」。

今年普遍派6至12個月花紅

由於富國香港去年業績理想，管理資產規模顯著增加，加上亦擬推出多項新產品，許漢華透露，該行今年有向員工加薪及派分紅，另外亦有增聘人手，現有60多名員工，當中，40多名是投資研究前線人員，因為疫情問題，目前主要在內地工作；而由他所負責的中後台，包括銷售、營運、風控、合規及交易等工作，現有約20名員工，本港及內地人各佔一半。

許漢華認為，今年不止富國香港不少員工獲加薪及派花紅，本港整體基金業也頗好景，「雖然去年初本港疫情爆發後，市面上有比較悲觀情緒，因此當時大部分基金公司亦傾向凍薪及停止招聘，但去年本港股票市場最終表現很好，不少基金公司業績亦因此很好，再加上今年初隨着疫苗普及、疫情受控，轉為看好本港前景，所以今年向員工加薪及派發花紅，普遍也有6至12個月花紅，而且經過去年凍結人手後今年也重新招聘」。

ETF愈趨普及 量化交易員搶手

除了本港基金界整體向好外，許漢華指出，交易所買賣基金（ETF）愈來愈普及，華夏及南方東英等中資基金公司近來亦推出多隻ETF，帶挈相關量化交易員薪金增長尤其強勁，只有2、3年經驗者叫價亦可達月薪4萬至5萬元；而且不少中資機構亦正擴充資產管理業務，在大行挖角聘請有公募基金或私募基金經驗的員工，令基金界近來出現爭聘人手、互相搶人的現象。

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