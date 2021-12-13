信置元朗甲廈下月招租 搶北都頭啖湯

【明報專訊】信置（0083）旗下元朗首個甲級寫字樓綜合項目「One North」將於明年1月開始向市場招租，並於下半年第三季推出。信和集團資產管理董事蔡碧林（圖）表示，港府早前提出「北部都會區」概念會帶來龐大商機，吸引更多企業在新界北區落戶，相信率先啟動的One North可「頭啖湯」。
冀吸物流科技企業進駐
信置於2015年以16.9億元投得元朗東頭工業區商貿地，項目臨近朗屏站，當時每平方呎樓面地價約3396元。蔡碧林介紹，One North規模相當於尖沙咀帝國中心，提供兩座樓高14層的甲級寫字樓，面積達到44.5萬平方呎，零售商業部分11.3萬平方呎。
蔡碧林指出，相信「北部都會區」概念可吸引更多本港或大灣區物流、高科技、貿易公司在區內落戶。她表示，信置早在新界北佈局，包括未來尚有元朗錦上路站項目，料可提供2200伙，加上在政府規劃中，北部都會區將會增加250萬人口，提供約65萬個職位，包括15萬個創科產業相關職位，不憂慮項目前景。
她指，元朗區將由現時人口大約65萬人，於2029年增至逾70萬人，到時將會是全港人口第二多的地區，僅次於觀塘區，目前元朗的商業活動亦非常發達，未來項目亦會融合信置系的生態圈與屯門市廣場、奧海城等項目連結。