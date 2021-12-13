信置元朗甲廈下月招租 搶北都頭啖湯

冀吸物流科技企業進駐

信置於2015年以16.9億元投得元朗東頭工業區商貿地，項目臨近朗屏站，當時每平方呎樓面地價約3396元。蔡碧林介紹，One North規模相當於尖沙咀帝國中心，提供兩座樓高14層的甲級寫字樓，面積達到44.5萬平方呎，零售商業部分11.3萬平方呎。

蔡碧林指出，相信「北部都會區」概念可吸引更多本港或大灣區物流、高科技、貿易公司在區內落戶。她表示，信置早在新界北佈局，包括未來尚有元朗錦上路站項目，料可提供2200伙，加上在政府規劃中，北部都會區將會增加250萬人口，提供約65萬個職位，包括15萬個創科產業相關職位，不憂慮項目前景。

她指，元朗區將由現時人口大約65萬人，於2029年增至逾70萬人，到時將會是全港人口第二多的地區，僅次於觀塘區，目前元朗的商業活動亦非常發達，未來項目亦會融合信置系的生態圈與屯門市廣場、奧海城等項目連結。