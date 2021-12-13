先買後付興起 港千禧世代最受落 livi看好有發展空間：交學費或可應用

明報記者 胡學能

林明星表示，千禧世代用家較希望能管理個人現金流，也冀透過教育服務、進修增值，先買後付可能是應用於交學費的合適工具，讓他們更有規劃實現理想。林明星稱，livi bank的先買後付服務瞄準整個香港消費市場，疫下港人消費意欲仍強勁，上月直至月底，該服務的日均交易量較9月多一倍。但他認為先買後付不會取代傳統信用卡，「客人消費行為現實上由獎賞推動」，故相信客人仍會持有信用卡，同時使用先買後付。

Worldpay：BNPL有潛力拓至線下支付

據Worldpay早前發表全球支付報告，先買後付已在多個歐洲國家流行，如在瑞典、丹麥、德國及挪威等已是其中一個主流的電商支付方式，相比之下，亞洲國家較少採用。報告預計亞太區電商支付方式當中，先買後付佔比會由去年0.6%，增至2024年的1.3%。

Worldpay香港支付服務發言人蘇鈞濠認為，本港千禧世代對先買後付最感受落，「或因為他們剛出來工作不久，有現金流需要」，以香港而言，他認為旅遊、航空有應用該服務的空間，補習、交學費亦具應用先買後付的潛力。他指公司在港為先買後付平台提供線上收單服務，在英國、澳洲則有推行線下的omni-channel（全通路），客人用店家手機程式掃描店內貨品條碼，就可連往手機銀包完成支付，公司正尋求將模式拓展往亞太區包括香港。由於目前香港的先買後付都是線上模式，若線下消費也加入，或會刺激顧客先買後付需求。

疫下人流減 Atome助店舖保流動性

在港推出「先享後付」服務的新加坡Atome進軍香港一年。Atome香港業務拓展副總裁黃嘉欣表示，現於香港有1000個合作商戶，覆蓋時裝、美容、生活風格、電器等。她認為香港先買後付服務有增長空間，是因電子錢包興起，加上消費券，市民對非接觸式支付的認識愈來愈強；另一方面，合作商戶可在3個工作天內收到全數貨款扣除交易成本後款項。她說，疫下商場人流減少，服務可助仍承擔多樣成本的店舖維持流動性。

她透露公司正發展旗下9個市場的跨境支付，料明年準備推出，讓顧客可在不同市場的Atome合作商戶以本幣先買後付。