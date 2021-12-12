海爾入主重研發 通用家電再發力 5年注資逾百億 美市佔率10年最高

資料來源：華爾街日報、金融時報

通用電氣早在2008年就計劃出售或分拆家電部門，但隨着當年金融海嘯爆發，拆售計劃被押後多時。直至差不多6年前，通用家電才以54億美元（約421億港元）的價格賣給海爾。在交易時期擔任通用家電行政總裁的布蘭肯西普（Chip Blankenship）表示，在通用電氣的時代，研發資金總輪不到通用家電。

追加35億投資 創造千個新職位

自海爾入主後，通用家電為新技術及產品研發陸續投入15億美元（約117億港元），增加約3000個職位，令美國員工總數達1.5萬人。今年10月，通用家電宣布在生產洗衣機、乾衣機、洗碗碟機及雪櫃的肯塔基州路易斯維爾（Louisville）主要園區Appliance Park，追加4.5億美元（約35億港元）投資，創造1000個新職位。通用家電行政總裁諾蘭（Kevin Nolan）表示，通用家電轉投海爾旗下，令企業文化和決策有所改善。布蘭肯西普亦表示，與通用電氣時代的公司會議相比，與海爾高層溝通聯繫容易得多，在通用電氣的公司會議，經常有負責有軌車項目融資或醫療設備人員參與。

諾蘭表示，企業擁有龐大而官僚化架構，就追不上市場發展步伐，員工現在煥發出真正的進取精神。根據研究公司TraQline的數據，在截至今年9月的12個月內，通用家電在美國大型電器零售市場的份額達到16.4%，市佔率至少是10年來最高。

一些員工說，從2008年金融海嘯爆發，到通用家電被收購前，心裏很不踏實，當時業務停滯不前，不知道通用電氣是否有心繼續經營家電業務。海爾進行收購時，中美關係愈趨緊張。諾蘭稱，不能因擔心外界觀感或政治問題而裹足不前。

北美收入佔海爾智家總收入30%

2014年，通用家電易手前，收入為58.8億美元，相當於母公司總收入約4%。按目前匯率計算，擁有通用家電的海爾智能家居（Haier Smart Home）（6690），2020年在北美地區收入約100億美元，佔海爾智家總收入約30%。在收購通用家電前，海爾一直難以打入美國市場，特別是雪櫃等大型家電領域。

自2011年擔任路易斯維爾市長的費舍爾（Greg Fischer）稱，通用家電實現了增長，而不是萎縮。他對該公司的投資、就業增長及實習生計劃印象很好。

經理可適度投資 加快決策效率

通用家電的高層稱，海爾的目標是使通用家電成為美國領先的電器製造商，與通用電氣的嚴謹管理作風成鮮明對比。通用家電洗衣機業務老臣子佩佩（Peter Pepe）說，對通用電氣來說，一切以集團利益為重，盡量不要犯任何錯誤，不要惹麻煩，業務取得不錯回報就好了。

部分員工表示，公司易主提升了士氣。海爾將更多決策權交給員工，簡化了公司架構，經理毋須徵求更高層的批准，即可進行適度投資，加快了決策效率。一些零售商亦稱，通用家電的產品和營銷也有所改善。

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