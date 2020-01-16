NFT藝術家推MetaBirkins 愛馬仕斥侵犯知識產權

MetaBirkins銷售額達626萬

事實上，Birkin bag的NFT早於今年5月面世，當時由Mason Rothschild和Eric Ramirez共同創作「Baby Birkin」，以2.35萬美元（約18.3萬港元）成交，做價甚至超越「真品」入場門檻9000美元。Mason Rothschild及後於NFT交易平台推出新系列「MetaBirkins」，截至上周五（10日）銷售額達200個以太幣（ETH），折合約626.34萬港元。

據英國《金融時報》報道，愛馬仕明言MetaBirkins未獲品牌授權或同意，並直斥該批NFT侵犯愛馬仕的知識產權（IP）和商標權，屬於虛擬世界中假冒愛馬仕產品的一個例子。愛馬仕更透露，品牌尚未踏足NFT市場，是對純手工製作和有形表達的堅持。不過愛馬仕未有表明，對Mason Rothschild的懷疑侵權事件會否作進一步法律行動；Mason Rothschild對此亦未有回應。

法律界：反映NFT市場「無王管」侵權生態

律師事務所Harbottle & Lewis合伙人Kostyantyn Lobov指出，今次爭議反映NFT市場「無王管」的侵權生態，隨着品牌日漸意識到其權利在未經同意的情況下被使用，甚至會有商業用途，估計未來將有更多類似的侵權投訴。

近年有不少知名品牌已大舉進軍「元宇宙」，例如Gucci透過AR技術推出虛擬鞋，售價8.99美元。Mason Rothschild此前接受雅虎財經訪問時，形容推出MetaBirkins是「一項實驗」，希望將一件真實存在於現實生活的產品，帶到元宇宙之中，故挑選最具標誌性的Birkin bag入手。