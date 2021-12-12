美股再創新高 外電：G7財長明開會商通脹

甲骨文（美︰ORCL）宣布價值100億美元的股票回購計劃，收市飈逾15%。微軟（美：MSFT）、蘋果（美：AAPL）皆升逾2%，亞馬遜（美：AMZN）跌逾1%。市場對Omicron變種病毒可能對全球經濟增長及燃料需求影響的擔憂緩解，國際油價升約1%，紐約期油每桶收報71.67美元，布蘭特原油期貨每桶收報75.15美元。

紐約期金每盎司收報1784.8美元，升近0.5%，現貨金每盎司報1782.44美元。美國10年期國庫債券孳息率在1.487厘左右，美元指數報96.05，跌0.23%。

ADR港股指數微升

ADR港股比例指數收報24,045點，升0.21%。匯控（0005）ADR收報折合約45.37港元，比港股收市升近0.4%。騰訊（0700）ADR收報折合約463.55港元，升不足0.1%。

彭博引述消息人士報道，七國集團財長將明日舉行視像會議，討論近期通貨膨脹飈升問題。該報道稱，會議顯示全球經濟協調的焦點如何從保障就業，轉移至尋找解決方案遏制可能擠壓收入的通脹壓力。另外，美國、歐洲、英國本周內議息。

分析：倘現收水信號 美股或調整逾10%

永明資產管理首席投資策略師雷志海相信財長會較多討論疫情、出入境限制等，對通脹問題會表達關心，但料不多談貨幣政策，免令市場產生是否干預央行的觀感。他認為聯儲局本周有機會宣布加快減買債步伐，令結束買債的時間提早，惟料該局會等待明年首季尾至次季初的通脹數據，才考慮加息時機。

雷志海又稱，美股普遍估值偏高，且今年獲大量資金湧入，投資美股的情緒極擴張下，當有少許收水信號出現，已炒貴的板塊會受較大影響，有機會形成骨牌效應，美股三大指數或有10%至15%的調整幅度。反觀港股市場早已留意美國收水，而影響港股較大的因素是內地政策，近日人行宣布降準，若未來數月有更多放鬆政策，或利好港股，加上金融股在恒指佔比不小，倘美國宣布加息，金融股或受惠，他預料恒指明年中或見28,000點。