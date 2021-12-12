租客預繳一年租金17萬 租Wetland兩房

月租1.43萬 實用呎租31元

祥益地產高級分行經理謝利官表示，Wetland Seasons Park新近錄得第11座高層A2室租務成交，屬實用面積460方呎2房戶，獲區外客即租即住，並表明願意預繳一年租金，業主亦主動每月減租700元或約5%，單位以月租1.43萬元租出，折合實呎租金約31元；而該租客預繳一年租金，估計涉金額逾17萬元。

以上述單位業主於2020年約701.7萬元購入價計算，現享租金回報率為2.4厘。

太古城本月錄15宗租務成交

市區屋苑方面，港島東指標屋苑太古城12月份迄今暫錄約15宗租務成交，表現不俗。香港置業首席聯席董事朱永健表示，太古城新錄耀星閣低層F室租務成交，屬實用面積582方呎的2房單位、望內園景，業主以約月租2.45萬元放租2個月後，獲外區夫婦洽詢，雙方議價後每月減租1000元或4%，以約2.35萬元租出單位，折合實呎租金約40元，新租客睇樓兩次決定承租。

朱續稱，業主於2008年3月以約495萬元購入單位，現享租金回報率為5.7厘。