本月新盤成交料1500宗 按月跌15% 暫僅220宗 市場靜待YOHO Hub開售

明報記者 林可為

樓花期長約2年、屬淘大工業村1座重建項目的皓日，是恒隆同系跑馬地藍塘道豪宅於2015年登場以來，6年來再次在本港推售的全新樓盤，亦屬牛頭角道一帶逾30年來首個全新住宅。

皓日首輪開售100伙折實均呎21,548元，據悉售約78伙、套現6.98億元；是次推出單位屬1房至3房戶，提供4%直減折扣，折實價688.8萬至1699.5萬元，日前截止認購收逾1400票，超額逾13倍，發展商正研究加推單位應市。

皓日首輪賣78伙 佔可售單位近八成

除皓日外，信置（0083）系樓盤昨天亦沽出至少7伙、吸金約7300萬元；其中已屆現樓的西貢逸瓏園，售出1座7樓實用881方呎C室3房戶，成交價1380萬元、實呎15,664元；項目全盤297伙僅餘7伙待售，包括2伙頂層特色戶、5伙標準戶。

逸瓏園3房標準單位呎售1.56萬

另信置與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，亦售出至少6伙，包括4伙實用328方呎、分佈於1B座中低層1房戶，成交價780萬至799萬餘元、實呎約2.4萬元。

會德豐藍田KOKO HILLS，昨亦售出8伙、吸金逾9198萬元，售出單位屬1房至3房戶，成交價826萬至2115萬餘元、實呎2.15萬至2.36萬元。連同昨日市場售逾100伙，12月迄今整體新盤成交只錄約220宗。

KOKO HILLS連沽8伙 吸金9198萬

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，涉單位總數1030伙的元朗站上蓋The YOHO Hub、半山堅道CAINE HILL等新盤將推出，加上中港兩地有機會實行小通關，料本月全月一手成交可增至約1500宗，帶動今年全年總體一手成交升至逾1.79萬宗，比去年全年錄約1.48萬宗，按年升21%。

美聯住宅部行政總裁布少明稱，本月全月一手成交有望達1500宗水平。翻查資料，上月全月一手成交錄約1770宗，如本月最終錄約1500宗成交，即按月跌約15%。