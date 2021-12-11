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經濟
2021年12月11日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
被美財政部列黑名單 商湯延定價 倘擱置上市或須回購軟銀持股
3新股首掛表現低迷 北海康成一手帳蝕3280元
證監：聯交所不少覆核個案耗時長
港匯再跌至7.8 恒指失守24000點
阿里巴巴傳因美上市落選 紫光：北京智路財團接手業務
美擬限中芯購關鍵晶片製造工具
許家印2.77億股恒大疑遭「斬倉」 或涉有人行使股份抵押權利
佳兆業拒絕債權人挽救方案
花樣年：無以彩生活作擔保 反對天風強制轉讓
金管局阮國恒：內房風險絕對可控
LIBOR合約修訂 大部分銀行已處理
《企業管治守則》諮詢 董事會不可「全男全女班」
舜宇光學11月手機鏡頭出貨跌4％
太陽城集團︰周焯華被催還款
美上月通脹40年最勁 CPI升見6.8% 道指早段漲100點
馬斯克擬辭工做全職網紅 Twitter徵意見
女股神失威 旗艦基金今年逆市跌逾20%
新地雙魚河地申建909伙分層戶 戶數較兩年前申建37幢洋房方案大增逾23倍
傳新地相關人士1620萬購干德道舊樓
粉嶺安居街工業地招標 估值3.5億
龍牀盤特色戶突劈價高達三成
愉景新城移民盤910萬沽 3年實蝕60萬
CCL高位反覆 按周跌0.31%
陸振球：「規劃霸權」窒礙房屋供應
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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被美財政部列黑名單 商湯延定價 倘擱置上市或須回購軟銀持股
3新股首掛表現低迷 北海康成一手帳蝕3280元
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