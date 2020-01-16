CCL高位反覆 按周跌0.31%

【明報專訊】反映二手耬價走勢的中原城市領先指數CCL，繼續在高位爭持，最新報187.75點，按周跌0.31%，近9周一直於186點至188點間窄幅爭持，其間累跌0.63%。連同其他七大指數，今周七跌一升，上周七升一跌，包括中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.54點，按周跌0.30%；CCL（中小型單位）報187.49點，按周跌0.36%；CCL（大型單位）報189.07點，按周跌0.06%。
黃良昇：今年整體樓價料升6%
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，展望明年新春樓價走勢才有突破。黃又預計，今年全年整體樓價上升約6%，當中新界西樓價升幅明顯跑贏大市，預料全年上升約一成。以本周指數計，今年CCL暫時累升6.54%，CCL Mass升5.71%，CCL（中小型單位）升6.11%，CCL（大型單位）升8.79%。四區方面，新界兩區樓價表現佔優，新界西升10.90%，新界東升5.20%。港九市區樓價落後大市，港島升4.11%，九龍升3.75%。
未反映人行降準對港樓市影響
值得留意，本月6日人行宣布於本月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，對本港樓市的影響將於本月下旬公布的CCL才開始反映。
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