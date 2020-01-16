愉景新城移民盤910萬沽 3年實蝕60萬

海怡3房千萬易手 低市價約8%

臨近年底，有個別業主低市價沽貨套現。中原地產副區域營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島17座高層B室，實用面積618方呎，3房套間隔，享開揚景，以1000萬元易手，低市價約8%，實呎16,181元；原業主2014年7月以779萬元買入單位，持貨逾7年，帳面獲利221萬元或28%。

Grand YOHO 2房連儲物房高見1110萬

不過，另一邊廂，新地（0016）元朗The YOHO Hub快將開價前，區內二手屋苑再錄新高成交。中原地產副區域營業經理王勤學表示，有買家於The YOHO Hub推售前偷步入市，其中Grand YOHO 9座高層B室，實用面積592方呎，2房連儲物房間隔，以1110萬元沽出，實呎18,750元，創屋苑同類單位成交價新高；原業主2016年9月以912.4萬元一手購入，持貨逾5年，帳面獲利197.6萬元或22%。

翻查資料，上一個同類單位新高紀錄於今年4月創出，同屬實用592方呎之2房連儲物房戶型單位，以995萬元成交，實呎16,807元；即新紀錄較舊紀錄高115萬元或約11%。

天鑄3房雙套大宅月租5萬租出

年底前何文田天鑄錄大額租賃成交。美聯物業首席高級營業經理羅潔儀表示，天鑄2座中層D室，實用面積1237方呎，3房雙套連書房及工人套間隔，獲家庭客以月租5萬元承租，實用呎租約40.4元。資料顯示，業主2016年4月3499.38萬元購入，租金回報僅約1.7厘。