龍牀盤特色戶突劈價高達三成

菁雋能成為近年市場矚目新盤，最大「亮點」是項目最細單位實用面積僅128方呎，相信是近年全港最的骰新盤單位；以上述794方呎特色戶而言，面積約等同項目6伙實用面積128方呎單位。菁雋已上載銷售安排，本月17日（下周五）發售該5伙減價特色戶。

YOHO Hub上載樓書

日內開示位

The YOHO Hub方面，昨日上載樓書；項目由4座組成，提供1030伙，實用面積317方呎至1182方呎，涵蓋1房至4房戶，不設特色戶；最細單位為第5座6樓G室，實用面積317方呎1房間隔，開放式廚房設計，料新地日內向傳媒開放示範單位；項目預計關鍵日期2023年3月31日，樓花期約15個月。

CAINE HILL明起收票

此外，日前以折實均呎2.87萬元首推50伙的恒地（0012）港島半山堅道CAINE HILL，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指，項目設於中環國金中心一期的示範單位，今天起對外開放，明天開始收票，料下周公布銷售安排，最快聖誕前首輪推售。

深水灣徑8號實呎逼11萬

南區新高

成交方面，南豐旗下港島南區深水灣徑8號，透過招標售出1座16樓B室，實用面積3641方呎4房戶，成交價逾3.932億元（不連車位）、實呎10.8萬元，打破項目9月創下的10.67萬元呎價紀錄，除再刷新項目呎價新高，料亦為南區一手分層物業呎價新高；項目2018年底推出至今累售19伙，套現總額53.8億元。

新世界（0017）清水灣傲瀧售出B座P3室，實用面積3355方呎4房間隔連844方呎天台及私人按摩池，成交價8972.7萬元、實呎2.67萬元。傲瀧累沽676伙，連車位銷售總共套現逾212億元，全盤已沽99%單位，僅餘4伙待售。

另外，中海外（0688）啟德跑道區維港1號，昨晚以發價單形式新開賣201伙，消息指售約30伙。