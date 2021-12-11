粉嶺安居街工業地招標 估值3.5億

上述粉嶺上水市地段第245號用地，位於粉嶺安居街，地盤面積約17,566方呎，最高可建樓面約87,780方呎，相關面積不包括將由買方按照賣地條件所興建的公眾停車場的樓面面積，項目可作工業、倉庫及附屬辦公室、直接支援工業營運的辦公室、資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心、影音錄製室、媒體設計及媒體製作、藝術工作室、汽車修理工場、驗車中心或車輛測試中心等容許用途的任何組合。

測量師：具吸引力 料入標反應踴躍

中原地產測量師張競達表示，隨着時代轉變，工業土地用途亦變得廣泛，政府持續支持活化工廈計劃，加上近年媒體、資訊科技等行業吃香，對工廈需求增加，帶動全幢工廈買賣活躍，相信是次地皮具吸引力，預料入標反應踴躍，參考今年初由新加坡豐樹產業以約8.13億元投得的粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界的工業用地，每方呎樓面地價約3750元，創北區工業地呎價新高，預料是次地皮每方呎樓面地價估值約4000元，總值約3.5億元。