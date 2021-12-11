舜宇光學11月手機鏡頭出貨跌4％

累計首11個月，手機鏡頭出貨量按年跌5.8％至13.2億件，車載鏡頭出貨量按年升25.2％至6313.2萬件。

車載鏡頭出貨跌 受供應鏈中斷影響

舜宇此前預計，今年手機鏡頭全年出貨增長5%至10%，和車載鏡頭全年出貨增長25%至30%，以去年手機鏡頭和車載鏡頭出貨量分別達15.30億件和5617.4萬件計算，累計今年首11個月手機鏡頭出貨量相當於完成全年增長目標的82.2%，車載鏡頭則完成89.9%。光學產品方面，手機攝像模組出貨量按年跌3.5％至4525.8萬件，按月跌11.2％，首11個月出貨量為6.2億件，按年升13.6％；其他光電產品出貨量按年升2.4％至474.7萬件，按月升6.2％。光學儀器方面，顯微儀器出貨量按年升20％至2429萬件，按月跌3.5％。