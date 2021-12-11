《企業管治守則》諮詢 董事會不可「全男全女班」

現有上市公司

2024年底前須達標

港交所表示，今次諮詢共收到214份來自不同界別的回應意見。董事會成員性別多元化是今次諮詢其中一個重點，港交所指，成員全屬單一性別的董事會「不會被視為多元化的董事會」，現有上市公司則有三年過渡期令董事會達標，即不遲於2024年底委任一名其他性別的董事，並為性別多元化訂立目標及時間表，每年檢討政策成效。

在董事會獨立性方面，對於上市公司董事會在任逾9年的獨立非執行董事，新規列明若董事會內所有獨董均已連任多年，應委任新獨董，以及在推薦連任多年的獨董重選時，應額外披露所曾考量的因素、程序以及董事會的討論。

股東周年大會通函中，亦應就每名連任多年的獨董披露任職時間。

新規又要求制定機制確保董事會可取得獨立觀點，並每年檢討其成效；強制設立提名委員會，由董事會主席或獨董擔任主席，大部分成員須為獨董。此外，根據新規，上市公司亦須訂立企業文化，與公司目的、價值及策略一致，並制定反貪污及舉報政策。