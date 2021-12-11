金管局阮國恒：內房風險絕對可控

指佔整體貸款比例很小

阮國恒表示，是次例會有與銀行業界討論信貸情况，目前銀行資產質素在國際水平，或與本地過去比較，皆處於良好水平。不過，Omicron變種病毒令多國加強防控措施影響經濟，在風險管理角度仍要小心處理，他指有個別客戶的情况令人關注，包括受疫情影響嚴重的本地客戶，疫情穩定前雖然信貸質素整體可保持穩定，但間中或會出現波動。「還息不還本」在明年4月到期，阮國恒指到期後如何處理，目前仍未有決定，當局有與受疫情影響的行業溝通。

跨境理財通推出個半月，阮國恒表示北向通遙距開戶仍與內地商討，目前理財通運作順暢，未有收到客戶的投訴。他表示，有銀行向當局反映，客戶不太容易取得從網上等渠道產品的資料，當局會與銀行討論，認為資訊上的問題可以簡單解決。

另外，目前當局正處理數家銀行的理財通業務申請，沒有就何時開業設下時間表。

此外，銀行公會宣布推出經修訂的《銀行營運守則》。

銀公主席林慧虹表示，近年數碼科技讓客戶更便捷地享用到銀行服務，有助促進普及金融，但相關發展必須確保沒有客戶受到不公平對待。是次修訂主要包括，銀行調整分行服務前，應考慮社區銀行服務的需求，並採取適當措施減低對客戶影響等。