花樣年：無以彩生活作擔保 反對天風強制轉讓

花樣年目前仍在停牌，至於昨日復牌的彩生活股價則跌8.6%。至於有關向同行碧桂園服務（6098）轉讓鄰里樂一事，雙方目前仍在磋商終止股份轉讓協議的補充協議條款，將待刊發進一步公告。

另外，集團於11月25日，旗下全資附屬慈溪花創房地產開發與合肥昀紹房地產合伙企業（有限合伙）訂立協議，以2億元人民幣轉讓浙江佳霖房地產開發（寧波公司）的49%權益及結欠之股東貸款，並已於11月25日完成，出售將導致集團錄得虧損5600萬元人民幣。

2億元人民幣轉讓寧波項目

上述的「寧波公司持有位於寧波鄞州區的物業項目，以及2.66萬平方米土地使用權，物業項目仍在開發中，於今年6月開始預售。集團表示，出售寧波項目乃是其中一項緩解公司面臨之流動資金問題之推行措施，所得款項將作為集團之一般營運資金，用於日常業務。