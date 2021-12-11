許家印2.77億股恒大疑遭「斬倉」 或涉有人行使股份抵押權利

明報記者 鄧偉忠

據申報資料，許家印在本月6日、7日、8日及9日連續四天，先後有1.06億股、1.2億股、5188.3萬股及7000股被執行擔保的證券持有人強制轉讓，全部交易均未有透露作價。

今次被斬倉股份，相當於集團已發行股本約2.1%，完成後許家印持股量降至近六成水平。申報資料簡述為「有關方面已採取步驟以針對你執行股份的保證權益或持有作為保證的股份的權利」，意味被強制轉讓股份或涉有人行使股份抵押權利。

恒大股價一周累跌逾兩成

許家印曾披露在今年10月8日向一名第三方抵押5億股恒大股份，當時恒大仍在停牌，停牌前股價報2.95元，相當於被抵押股份貨值約14億元；惟以昨日收市價計，至今已累瀉達四成。

據中央結算系統顯示，當時許家印疑將抵押股份轉倉至海通國際，而在今次遭斬倉期間，海通國際亦有數量相若的持倉股份被轉出，意味今次強制轉讓的執行方或是當時向許家印提供貸款的第三方。

10月曾披露向第三方抵押5億股恒大

此前為協助公司償還高額債務，許家印上月25日首次減持恒大股份，在場外出售恒大12億股股份，套現約26.76億元，持股降至61.88%。

A股頂固披露遭恒大拖欠款項

此外，再有A股公司披露被恒大拖欠款項。頂固集創（深：300749）公告，公司最新應收恒大及其成員企業累計金額為2.07億元人民幣，主要有應收商業承兌匯票金額1.8億元，其中已經逾期尚未兌付的商業承兌匯票金額為2572.95萬元人幣，另有1.11億元人幣商業承兌匯票會在本月31日前到期。