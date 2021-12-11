阿里巴巴傳因美上市落選 紫光：北京智路財團接手業務

內地憂美收緊審計監管影響

早前有報道，中央政府傾向選擇由阿里牽頭的公司作為紫光集團的「白武士」，代價有機會超過500億元人民幣，交易預計最快12月達成。不過，彭博昨早引述消息報道，上述行動在最後一刻受阻，因為內地政府擔心於美國上市的阿里，會受到當地近期收緊審計監管影響，或面臨敏感信息披露的風險。

是次重組涉7家公司

是次紫光集團重組涉及7家公司，在紫光集團以外，還有北京紫光通信、北京紫光資本管理、西藏紫光大器投資、西藏紫光卓遠股權投資、西藏紫光通信、西藏紫光春華投資6家子公司。除了確定接手的北京智路財團，和落選的阿里財團，早前入圍戰略投資公司亦包括無錫產業發展集團、北京電子控股等。

紫光集團隸屬於中國清華大學，因激進擴張而負債千億元人民幣，最終發生債務違約。集團於數年前曾以220億美元（約1716億港元）成立「長江存儲科技」，意圖在存儲晶片領域上與美國交鋒。