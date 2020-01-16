港匯再跌至7.8 恒指失守24000點

【明報專訊】港匯本月曾觸及7.8水平，前兩天略為回升，昨日再因商湯或推遲IPO一事，再跌至7.8，最低曾見7.8005，昨晚亦在7.799至7.8之間徘徊，約跌30點子（1元等於10,000點子）。而人民幣匯價昨日亦走軟，受人行周四晚上調外匯存款準備金率影響，昨日人民幣兌每美元中間價報6.3702，較前一日下調204點子，在岸人民幣匯價昨在6.37左右徘徊。
銀行公會：資金流向仍正常
對於港匯走弱，銀行公會署理主席陳紹宗昨日表示，資金流向受季節性、新股上市、外圍經濟影響，資金流向仍然正常。美國聯儲局將在下周三（15日）議息，陳紹宗稱，有Omicron變種病毒、通脹壓力等不確定性因素，待聯儲局議息後會有較明確的指示。他認為本港資金充裕，即使美國加息，初期仍可以繼續保持低息環境，初步對本港資金流向，特別是在明年上半年的影響不大，暫時未見有原因令資金特別從香港流走。
恒指10天線未守穩
港股方面，恒指昨日又再跌穿24,000點。由於「ATM」午後跌幅擴大，恒指午後跌幅擴大至338點，收市跌259點或1.07%，報23,995點，成交金額1138億元；國指跌79點或0.92%，報8578點。恒生科技指數收報6035點，跌1.11%。恒指逼近20天線（24,417點）前有阻力，並在24,000點關口載浮載沉，10天線（23,812點）不算完全守穩。
騰訊（0700）收報463.4元，跌1.95%；阿里巴巴（9988）收報121.2元，跌1.78%；美團（3690）收報243元，跌1.62%。據報銀娛（0027）擬下月關閉中介人貴賓廳，收報41.85元，跌2.9%。高銀（0530）潘蘇通再遭入稟申請破產，昨日股價跌7.6%。