證監：聯交所不少覆核個案耗時長

質疑上市覆核委員輕信新資料

是次報告重點範疇為聯交所對非紀律上市事宜的覆核聆訊的處理方法、對新股如何使用其上市所得款項所作披露的監察工作，以及對反收購行動交易的處理方法。

證監指出，除牌規則以時效為本，建議若上市公司利用在補救期外有更多時間改善業務，或相關事宜申請書面陳述延期，從而避免停牌或除牌，聯交所不應批准。另對於申請人向上市覆核委員會補提新資料，證監認為若資料會對原有上市委員會決定產生重大影響，應將個案發回重新審理。證監又稱，上市覆核委員會在推翻上市委員會的除牌決定時，應明確指示復牌期限，否則變相令上市公司可無限延長期限。

應加強審閱年報內部指引及程序

至於監察新股上市所得款項使用的披露，證監建議，聯交所應加強偵測存在預警迹象的失當行為，亦應加強審閱年報的內部指引及程序，以證實上市公司是否按所述方式使用上市所得款項。此外，針對反收購行動交易的處理，證監指出，聯交所曾對兩宗類似個案，就交易是否構成一連串交易的一部分達至不同結論，建議加強內部培訓計劃及指導材料。

確認上市科職能分隔政策

報告亦提到，是次檢討跟進了2019年港交所（0388）與上市科的職能分隔政策，確認上市科不再聯同港交所業務人員出席與準上市申請人舉行的業務會議，上市科制訂上市規則和政策時會自行研究，以及港交所業務人員不再就上市科員工的全面表現檢討提供意見。