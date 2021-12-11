3新股首掛表現低迷 北海康成一手帳蝕3280元

北海康成繼暗盤跌逾一成，昨天首掛低開19.5%後持續低走，最終以貼近低位8.9元收報，挫26.9%。一手1000股，撇除手續費每手帳面蝕3280元。

固生堂高開一成半 收市險守招股價

凱萊英雖然再度刷新港股上市入場費紀錄新高，但表現只是「雷聲大雨點小」，昨天首掛平開後，盤中一度跌5.5%，收市跌幅收窄至4.6%，一手100股帳面蝕約1800元。

另「獨善其身」的固生堂，昨天高開一成半後走勢轉弱，盤中更一度跌穿招股價29元，最終收復失地，險守招股價平收。

雍禾醫療下周一掛牌 暗盤微跌

內地「植髮股」雍禾醫療（2279）下周一（13日）首日掛牌，昨晚暗盤表現先升後回。於耀才暗盤，雍禾曾高見16.22元，較招股每股定價15.8元升逾2%，不過收市轉跌2.3%至15.44元。每手500股，一手帳面蝕180元。另一方面在富途暗盤，雍禾股價走勢相若，盤中一度升7.1%至16.92元，不過最終收跌0.9%，報15.66元，一手帳面虧損70元。

雍禾公開發售超額約159倍，一手中籤率15%，認購16手才穩獲1手。

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