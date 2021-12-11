被美財政部列黑名單 商湯延定價 倘擱置上市或須回購軟銀持股

明報記者 葉翠

美國財政部的公告指外國資產控制辦公室（簡稱OFAC）發現商湯由深圳商湯科技100%擁有，而深圳商湯科技發展了人臉辨識系統，可分辨目標人物的種族，特別針對維吾爾族。美國財政部指深圳商湯科技有申請用於辨識維吾爾族人留有鬍鬚、戴太陽眼鏡或戴上口罩的應用專利。商湯是OFAC在昨天「國際人權日」唯一實施投資限制的公司。

美個人及機構投資者禁投資

彭博昨早引述消息，指商湯正與顧問討論是否推遲其IPO計劃，以平衡投資者、監管機構和市場意願，包括禁令對集團上市集資的影響等。報道指有美國投資者已參與認購，商湯可能遭美國列入黑名單消息一出，部分投資者已撤回認購。報道又指為了繼續IPO，商湯可能需要更新招股書，詳細說明潛在投資者面臨風險的部分，以反映美國黑名單對該公司的可能影響。

按照原訂時間表，商湯公開招股已於昨日中午截止認購，並於昨日定價，預計下周五（17日）上市。有熟悉招股程序人士表示，由於商湯定價日緊接周末，理論上公司仍有可能趕及如期上市，但由於今次商湯並非因認購反應欠佳延遲定價，即使財政部禁令未有如期發出，對於部分外資而言風險已大為不同，相信如期上市的可能性已經不大。

值得注意的是，與大部分初創公司相同，商湯上市前融資設有回購條款，一旦暫停或撤回上市，或會未能滿足早期投資者上市限期要求。彭博引述消息報道，軟銀在參與商湯最近一輪上市前融資中協議，如果公司無法在明年4月前上市，將要回購該批股份。軟銀未有回應彭博的查詢。

據商湯招股書披露，集團與A至C輪上市前投資者協議，須於2023年1月31日前上市，否則要向投資者回購股份；至於D輪投資者期限為2024年6月30日，而軟銀則是商湯D輪融資的牽頭投資者。

部分美企小量持股

今次美國財政部制裁商湯，或牽涉公司眾多投資者，持有商湯3%股份的美國私募股權公司銀湖（Silver Lake）已同意在IPO後將部分股份鎖定6個月，富達和高通也持有小量股權。

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