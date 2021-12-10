大坑西新邨申重建3347伙 規劃署不反對

首置上車盤佔約2000伙

據城規會文件顯示，地盤面積約22.5萬方呎，申請人申請以8.24倍、即約185萬方呎作發展，計劃興建8幢綜合用途大廈，提供3347伙，其中1300伙用作安置原有居民，餘下約2000伙則作首置上車盤，另項目設1幢3層高的社福設施，總樓面約185.58萬方呎。

由建築商方利集團持有上水古洞南一幅約20萬方呎農地，早前向城規會申請以1.4倍地積比發展，計劃興建4幢6至8層高住宅、提供320伙，另設2幢建築物作長者屋及商店用途，總樓面約28.17萬方呎。據規劃署文件顯示，該署原則上不反對有關申請，預計亦可在今日獲「開綠燈」。

另資料顯示，油塘工業大廈第四座一籃子物業，上月獲樂傲有限公司以逾2億元購入，該公司董事為顧菁芬。顧氏早前已斥逾3億元購入該廈約6.8萬方呎樓面和9個車位，即意味她已斥逾5億元購入該廈。此外，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，以780萬元沽出長沙灣昌華街28號地下1號舖，面積420方呎，上月初以680萬元連租約購入，即持貨一個月短炒帳賺100萬元或15%。