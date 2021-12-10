經濟

香港地產

仲量聯行：物業市場調整完結 明年樓價升5%

【明報專訊】踏入12月，再有代理行發表地產市場回顧及明年展望報告。仲量聯行預期，隨着本地疫情受控，住宅及工廈價格調整已經完結，整體物業市場將於明年邁向全面復蘇，但預計復蘇步伐較緩慢，明年整體樓價料最多升5%。仲量聯行香港主席曾煥平稱，回顧今年中小型單位樓價全年升幅約4.4%；豪宅樓價則錄約7.2%升幅，跑贏中小型單位；至於豪宅租金亦錄得近年首見升幅，約3.2%。曾解釋，疫情下市民需在家工作，追求居住質素，帶動豪宅租金上升。

內地調控料資金到港難重返疫情前

報告指今年首十個月平均每月住宅成交6374宗，較去年平均每月4990宗增長約28%，若趨勢持續，今年每月平均住宅成交宗數將創2013年以來新高。曾又指，未來一段時間香港仍會維持低息，繼續鼓勵買家入市，但市場同時憂慮美國加息，故住宅市場將平穩發展。市場憧憬通關後將有內地資金流入豪宅市場，認為在現時內地調控下，料資金流入未能回到疫情前水平。他續指，市場需「跟政策走」，北部都會區及鐵路沿線住宅可看高一線。中小型單位及豪宅樓價預期增幅相同下，曾預計明年中小型單位表現會較豪宅好，主因豪宅樓價已屆歷史新高，再向上突破動力有限。此外，在家工作成新常態下，報告預計豪宅租金明年最多會有5%升幅。

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