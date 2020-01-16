經濟

香港地產

CAINE HILL首批折實均呎逼2.9萬 開放式542萬起

【明報專訊】年末再有港島單幢新盤登場，樓花期約15個月的恒地（0012）半山堅道CAINE HILL，昨公布首張價單，涉50伙，實用面積僅190方呎開放式戶，折實542.3萬元入場，首批單位折實均呎28,780元，較去年5月推盤、當時樓花期約1年的英皇國際（0163）摩羅廟街半山捌號（已屆現樓），首批均呎29,820元低約3.5%。

實呎較同區半山捌號低3.5%

項目銷售安排最快下周公布，料本月內作首輪推售，而設於中環國金中心1期的示範單位將於明日起正式對外開放，料日內開始收票。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，CAINE HILL首張價單，涉及50伙，包括11伙開放式戶及39伙1房戶。價單定價559.1萬至895.9萬元，實呎27,394至31,711元。提供4種付款方式，包括150天現金（最高3%折扣）、150天按揭（最高2%折扣）、建築期付款（最高1%折扣）及建築期按揭（照定價），如不採用發展商按揭，建築期與150天現金付款有3個百分點樓價差距。

明起開放示位 料日內收票

按150天現金付款，折實價約542.3萬至869萬元，折實實呎26,572至30,759元。有11伙折實價低於600萬元；折實600萬至800萬元則有20伙；另19伙折實價800萬至900萬元。

至於入場單位則為6樓F室，實用面積190方呎、開放式戶，折實價約542.3萬元，折實實呎28,544元。最低呎價則為6樓H室，實用面積277方呎、1房戶，折實價約736萬元，折實實呎26,572元。

發展商為項目買家提供按揭，一按金額最高為樓價八成半，二按最高為樓價三成，一按加二按最多九成；首36個月利率為最優惠利率P減2厘（P現為5.25%，下同），37至60個月為P減1厘，其後為P加1厘。

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