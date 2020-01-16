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YOHO Hub批預售 最快下周開價 擬聖誕假前後賣樓 年底前五盤出擊共1752伙

【明報專訊】踏入年底，發展商繼續積極部署推盤，估計本月有機會登場的5個全新盤共涉1752伙（見表），除恒隆地產（0101）九龍灣皓日明天首輪開售100伙外，挾「北部都會區」概念、新地（0016）旗下單位數目達1030伙的元朗站上蓋The YOHO Hub第B期，已獲批預售樓花，料今日上載樓書、下周開價，聖誕假期前後開售，勢成年底前新盤市場焦點。

明報記者 林可為、陳寶恩

作為新地今年壓軸大盤的The YOHO Hub第B期，亮點是位處港鐵元朗站上蓋，預計2023年3月落成，樓花期約15個月，提供1030伙，當中2、3房戶佔最多共涉668伙，佔今期單位總數約65%。項目預計今日上載樓書，新地副董事總經理雷霆昨指出，集團最快下周開價及開放示範單位，聖誕假期前後開售。他續稱，The YOHO Hub是次登場，圓滿了集團YOHO都會圈、以至元朗的發展，亦見證本港社會發展的進步。

主打2房及3房戶佔逾六成

戶型分類方面，新地代理總經理陳漢麟表示，1房戶128個，實用317至352方呎，佔單位總數12%；2房戶339個，實用434至494方呎，佔整體33%；3房戶329個，實用510至872方呎，佔整體32%；4房戶234個，實用927至1182方呎，佔整體23%。

至於明日首輪開售100伙的恒隆地產九龍灣皓日，昨日截止認購登記，過去7日累收約1500票、超額14倍；該100伙實用320至771方呎、屬1至3房戶，折實價688.8萬元起，整批折實均呎21,548元。

皓日一周累收1500票 超額14倍

其他發展商方面，會德豐啟德GRANDE MONACO，最新售出低座Mansion B座3、5樓A室4房戶，實用1656方呎連平台和天台，成交價5299.2萬元、實呎3.2萬元，為項目次高成交價，僅低於1A座36樓A室成交價5464.79萬元。

另九建（0034）將軍澳海茵莊園，自10月開售迄今累沽約418伙，套現逾25億元，下周上載新銷售安排。

此外，部分發展商已着手部署明年或之後的推盤計劃。中洲置業火炭星凱．堤岸自10月以來累沽823伙，套現約82億元後，中洲置業集團營銷策劃總監楊聰永指出，星凱‧堤岸計劃明年新春時間，對公眾開放全新示範單位。

另外，百利保（0617）執行董事兼首席營運官范統指出，集團現有3個項目正進行收購，當中包括長沙灣青山道291至293號、深水埗海壇街227至227C號、筲箕灣金華街9至19號，三項目料最快2024年推出。

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