澳放寬門檻 可藉「特別通道」取永居權

特別通道是指申請人在當地連續居住至少4年，或在澳洲偏遠地區（悉尼、墨爾本和布里斯本以外城市）居住、工作或讀書至少3年，其間持有上述合資格臨時簽證。

技術短缺簽證申請人（482類），除了持有合資格護照外，亦要符合以下條件，包括指定技術職業、經保薦人提名、在提名職業或相關領域至少有兩年相關工作經驗，以及具備相關技能、資格、英語語言水平和就業背景。

專才簽證不限年齡 最快兩月得永居權

其他已有的移民資格包括有全球專才簽證（Global Talent Independent Program），申請人須為指定行業專才，包括金融服務及電子科技、健康、教育、基礎設施及旅遊、能源相關專業、資源相關專業、農業食品及科技、循環經濟 、國防、先進製造及太空等。優勢是對申請人的年齡、英語水平及工作經驗均沒有要求，最快兩個月便可取得永居權。

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