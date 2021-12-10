澳洲8巿疫下樓價按年飈逾21%

澳洲樓市價格升勢凌厲，根據澳洲統計處最新發表的研究報告顯示，今年首9個月，當地8個城市樓價持續上升（見表）。整體而言，8個城市樓價按季升5%，按年升21.7%。當中霍巴特（Hobart）樓價升勢最強，按年升25.7%，悉尼（Sydney）按年升25.4%及坎培拉（Canberra）升25.2%。

新南威爾士平均樓價118萬澳元冠澳洲

截至今年第三季，8個城市物業總價值已經超過9.25萬億澳元，較今年第二季的8.11萬億澳元升約14%。若以州份區分，新南威爾士州（New South Wales）平均樓價升6.51萬澳元，至118萬澳元，為全國樓價最貴的地方，其次是澳洲首都領地（Australian Capital Territory），平均樓價94.97萬澳元。樓價最便宜的是北澳（Northern Territory），平均樓價47.69萬澳元。

澳洲統計處主管Michelle Marquardt表示：「澳洲住宅總價首次超過9萬億澳元，在過去半年，全國樓價上升近1萬億澳元，增長速度非常快速。此前，澳洲樓市以15個月時間才增長1.2萬億澳元。在2019年12月時，全國住宅總值為7.2萬億澳元，至2021年3月上升至8.4萬億澳元。」樓價升幅強勁，主要是由於低利率、強勁需求以及市場庫存率不足引致，在今年第三季，悉尼、墨爾本及坎培拉曾經因新冠疫情而實施封城政策，以致這3個城市的住宅物業交易量下跌，當中墨爾本最受影響。

當地地產研究機構PropTrack預期，第四季當地樓價指數會持續上升，主要是由於10月份疫情放緩，放寬政策下，再次帶動房地產交投活躍。現時當地物業市場出現不少劇烈競價，報告指出，部分物業價格已上升至不合理水平。展望未來，長遠樓市走勢難以預測，主要是新冠疫情及變種病毒帶來不確定性。但可以確定的是2022年澳洲樓價仍會持續上升，但樓價增速將會有所放緩。

疫後近市中心高級住宅需求增

由於昔日低利率環境，以致買家購買力上升，但樓價至今平均上升至少20%至30%，升幅已遠超過當地薪金水平，加上不少央行都準備加息，將會令部分人難以購買物業。此外，疫情以至勞動力出現缺口，當疫情緩和、勞動力上升，薪金可能會向下。當市場回復正常，人們毋須在家工作時，他們會傾向購買20分鐘車程可以到達辦公室、娛樂場所、社區設施、學校的物業。未來，接近市中心的高級住宅需求會高於近郊地區。

環球樓市：黃清瑤

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