Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
立法會選舉專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年12月10日星期五
技術取勝
投資策略
FT：商湯或遭美財政部列制裁名單 料今定價日正式公布 匯豐保薦人角色惹關注
畢馬威料港今年集資金額三甲不入
蔡志明及子女任董事 接手佳兆業屯門地
惠譽降恒大佳兆業評級至「有限違約」
匯豐環球私銀：恒指明年底見28030
中國上月通脹2.3%逾一年高 與PPI差距收窄
中紀委不滿央行獨立論 查兩前官員 《華爾街日報》︰降準非人行原意
外匯存款準備金率提高至9% 人民幣匯價即挫
易綱：恒大事件按市場法治原則處理
中證監：完善境外上市監管制度將推動「ETF通」
華夏基金推中國A50 ETF 稱MSCI指數行業配置平均
會計師公會：關注會員進修
恒隆：商戶銷售重返2018年零售逾八成水平
維他奶後人入稟控法巴遲兩月沽貨少收600萬
力世紀推電動跑車 料2024年量產
虛銀眾安銀行伙同系險企推儲蓄保
蘋果准延提供第三方支付 上訴有結果前 App Store仍是唯一支付方式
意大利裁亞馬遜壟斷 開100億罰單
時裝界進軍元宇宙 Ralph Lauren推數碼時裝
張兆聰：聯塑憧憬重估 回升空間大
方保僑：港康碼與安心出行 獨立運作
植耀輝：美股表現佳 看好台積電
技術取勝：海倫斯後市或上試22元
盧駿匡：新A股ETF板塊配置較均衡
張兆聰：物管回暖 小注碧桂園服務
周顯：洗米華案中羅織的配額
譚新強：中國治疫成功「退疫」亦要成功
湯文亮：橋頭堡與雙連地
澳洲8巿疫下樓價按年飈逾21%
澳放寬門檻 可藉「特別通道」取永居權
YOHO Hub批預售 最快下周開價 擬聖誕假前後賣樓 年底前五盤出擊共1752伙
CAINE HILL首批折實均呎逼2.9萬 開放式542萬起
首11月辣稅破百億 超去年全年近兩成
仲量聯行：物業市場調整完結 明年樓價升5%
大坑西新邨申重建3347伙 規劃署不反對
技術取勝：海倫斯後市或上試22元
【明報專訊】濰柴動力或16元整固後再上（圖）
上 / 下一篇新聞
FT：商湯或遭美財政部列制裁名單 料今定價日正式公布 匯豐保薦人角色惹關注
畢馬威料港今年集資金額三甲不入
蔡志明及子女任董事 接手佳兆業屯門地
惠譽降恒大佳兆業評級至「有限違約」
匯豐環球私銀：恒指明年底見28030
中國上月通脹2.3%逾一年高 與PPI差距收窄
中紀委不滿央行獨立論 查兩前官員 《華爾街日報》︰降準非人行原意
外匯存款準備金率提高至9% 人民幣匯價即挫
易綱：恒大事件按市場法治原則處理
中證監：完善境外上市監管制度將推動「ETF通」
華夏基金推中國A50 ETF 稱MSCI指數行業配置平均
會計師公會：關注會員進修
恒隆：商戶銷售重返2018年零售逾八成水平
維他奶後人入稟控法巴遲兩月沽貨少收600萬
力世紀推電動跑車 料2024年量產
虛銀眾安銀行伙同系險企推儲蓄保
蘋果准延提供第三方支付 上訴有結果前 App Store仍是唯一支付方式
意大利裁亞馬遜壟斷 開100億罰單
時裝界進軍元宇宙 Ralph Lauren推數碼時裝
張兆聰：聯塑憧憬重估 回升空間大
方保僑：港康碼與安心出行 獨立運作
植耀輝：美股表現佳 看好台積電
技術取勝：海倫斯後市或上試22元
盧駿匡：新A股ETF板塊配置較均衡
張兆聰：物管回暖 小注碧桂園服務
周顯：洗米華案中羅織的配額
譚新強：中國治疫成功「退疫」亦要成功
湯文亮：橋頭堡與雙連地
澳洲8巿疫下樓價按年飈逾21%
澳放寬門檻 可藉「特別通道」取永居權
YOHO Hub批預售 最快下周開價 擬聖誕假前後賣樓 年底前五盤出擊共1752伙
CAINE HILL首批折實均呎逼2.9萬 開放式542萬起
首11月辣稅破百億 超去年全年近兩成
仲量聯行：物業市場調整完結 明年樓價升5%
大坑西新邨申重建3347伙 規劃署不反對
FT：商湯或遭美財政部列制裁名單 料今定價日正式公布 匯豐保薦人角色惹關注
畢馬威料港今年集資金額三甲不入
蔡志明及子女任董事 接手佳兆業屯門地
惠譽降恒大佳兆業評級至「有限違約」
匯豐環球私銀：恒指明年底見28030
中國上月通脹2.3%逾一年高 與PPI差距收窄
中紀委不滿央行獨立論 查兩前官員 《華爾街日報》︰降準非人行原意
外匯存款準備金率提高至9% 人民幣匯價即挫
易綱：恒大事件按市場法治原則處理
中證監：完善境外上市監管制度將推動「ETF通」
華夏基金推中國A50 ETF 稱MSCI指數行業配置平均
會計師公會：關注會員進修
恒隆：商戶銷售重返2018年零售逾八成水平
維他奶後人入稟控法巴遲兩月沽貨少收600萬
力世紀推電動跑車 料2024年量產
虛銀眾安銀行伙同系險企推儲蓄保
蘋果准延提供第三方支付 上訴有結果前 App Store仍是唯一支付方式
意大利裁亞馬遜壟斷 開100億罰單
時裝界進軍元宇宙 Ralph Lauren推數碼時裝
張兆聰：聯塑憧憬重估 回升空間大
方保僑：港康碼與安心出行 獨立運作
植耀輝：美股表現佳 看好台積電
盧駿匡：新A股ETF板塊配置較均衡
張兆聰：物管回暖 小注碧桂園服務
周顯：洗米華案中羅織的配額
譚新強：中國治疫成功「退疫」亦要成功
湯文亮：橋頭堡與雙連地
澳洲8巿疫下樓價按年飈逾21%
澳放寬門檻 可藉「特別通道」取永居權
YOHO Hub批預售 最快下周開價 擬聖誕假前後賣樓 年底前五盤出擊共1752伙
CAINE HILL首批折實均呎逼2.9萬 開放式542萬起
首11月辣稅破百億 超去年全年近兩成
仲量聯行：物業市場調整完結 明年樓價升5%
大坑西新邨申重建3347伙 規劃署不反對
prev
next