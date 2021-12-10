經濟
國際金融

時裝界進軍元宇宙 Ralph Lauren推數碼時裝

【明報專訊】主打Polo恤的Ralph Lauren，首次與遊戲平台Roblox（美：RBLX）合作創建元宇宙，推出數碼時裝系列向年輕人推廣。Ralph Lauren將為玩家提供冬季運動的元宇宙體驗，玩家的虛擬化身（avatars）除了可參與溜冰等運動，更可在虛擬Polo恤商店試穿不同數碼服飾，購買設計靈感來自1990年代的復古運動服系列。這些虛擬貨品價格約125至300 Robux（Roblox的代幣），相當於1.25至3美元（約10至23港元）。

可在推新產品前預估市場反應

今次並非Ralph Lauren首次進軍元宇宙。今年8月，該品牌就與韓國科網巨頭Naver支援的元宇宙平台Zepeto合作，推出逾50款數碼服裝，吸引到150萬玩家參與互動，合共賣出14.5萬件數碼貨品。元宇宙平台的吸引力，在於向更多年輕人推介品牌，讓品牌在現實世界推出新產品前，預估市場反應。Nike在Roblox打造的元宇宙世界「Nikeland」，已吸引超過600萬次訪問量。LVMH（法：MC）和Burberry（英：BRBY）等奢侈品牌也已涉足元宇宙。

奢侈品NFT 2030年料達4406億

摩根士丹利分析師上月預期，到2030年，包括數碼時裝在內的奢侈品非同質化代幣（NFT）價值可能達到500億歐元（約4406億港元）。例如Gucci在Roblox開設的Gucci Garden網店所銷售的一款限量版虛擬手袋，在5月以約5美元的價格賣出，幾周後以數千美元的價格轉售。Roblox第三季的每日活躍用戶人數達4730萬。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

FT：商湯或遭美財政部列制裁名單 料今定價日正式公布 匯豐保薦人角色惹關注
FT：商湯或遭美財政部列制裁名單 料今定價日正式公布 匯豐保薦人角色惹關注
畢馬威料港今年集資金額三甲不入
畢馬威料港今年集資金額三甲不入
蔡志明及子女任董事 接手佳兆業屯門地
蔡志明及子女任董事 接手佳兆業屯門地
惠譽降恒大佳兆業評級至「有限違約」
惠譽降恒大佳兆業評級至「有限違約」
匯豐環球私銀：恒指明年底見28030
匯豐環球私銀：恒指明年底見28030
中國上月通脹2.3%逾一年高 與PPI差距收窄
中國上月通脹2.3%逾一年高 與PPI差距收窄
中紀委不滿央行獨立論 查兩前官員 《華爾街日報》︰降準非人行原意
中紀委不滿央行獨立論 查兩前官員 《華爾街日報》︰降準非人行原意
外匯存款準備金率提高至9% 人民幣匯價即挫
外匯存款準備金率提高至9% 人民幣匯價即挫
易綱：恒大事件按市場法治原則處理
易綱：恒大事件按市場法治原則處理
中證監：完善境外上市監管制度將推動「ETF通」
中證監：完善境外上市監管制度將推動「ETF通」
華夏基金推中國A50 ETF 稱MSCI指數行業配置平均
華夏基金推中國A50 ETF 稱MSCI指數行業配置平均
會計師公會：關注會員進修
會計師公會：關注會員進修
恒隆：商戶銷售重返2018年零售逾八成水平
恒隆：商戶銷售重返2018年零售逾八成水平
維他奶後人入稟控法巴遲兩月沽貨少收600萬
維他奶後人入稟控法巴遲兩月沽貨少收600萬
力世紀推電動跑車 料2024年量產
力世紀推電動跑車 料2024年量產
虛銀眾安銀行伙同系險企推儲蓄保
虛銀眾安銀行伙同系險企推儲蓄保
蘋果准延提供第三方支付 上訴有結果前 App Store仍是唯一支付方式
蘋果准延提供第三方支付 上訴有結果前 App Store仍是唯一支付方式
意大利裁亞馬遜壟斷 開100億罰單
意大利裁亞馬遜壟斷 開100億罰單
張兆聰：聯塑憧憬重估 回升空間大
張兆聰：聯塑憧憬重估 回升空間大
方保僑：港康碼與安心出行 獨立運作
方保僑：港康碼與安心出行 獨立運作
植耀輝：美股表現佳 看好台積電
植耀輝：美股表現佳 看好台積電
技術取勝：海倫斯後市或上試22元
技術取勝：海倫斯後市或上試22元
盧駿匡：新A股ETF板塊配置較均衡
盧駿匡：新A股ETF板塊配置較均衡
張兆聰：物管回暖 小注碧桂園服務
張兆聰：物管回暖 小注碧桂園服務
周顯：洗米華案中羅織的配額
周顯：洗米華案中羅織的配額
譚新強：中國治疫成功「退疫」亦要成功
譚新強：中國治疫成功「退疫」亦要成功
湯文亮：橋頭堡與雙連地
湯文亮：橋頭堡與雙連地
澳洲8巿疫下樓價按年飈逾21%
澳洲8巿疫下樓價按年飈逾21%
澳放寬門檻 可藉「特別通道」取永居權
澳放寬門檻 可藉「特別通道」取永居權
YOHO Hub批預售 最快下周開價 擬聖誕假前後賣樓 年底前五盤出擊共1752伙
YOHO Hub批預售 最快下周開價 擬聖誕假前後賣樓 年底前五盤出擊共1752伙
CAINE HILL首批折實均呎逼2.9萬 開放式542萬起
CAINE HILL首批折實均呎逼2.9萬 開放式542萬起
首11月辣稅破百億 超去年全年近兩成
首11月辣稅破百億 超去年全年近兩成
仲量聯行：物業市場調整完結 明年樓價升5%
仲量聯行：物業市場調整完結 明年樓價升5%
大坑西新邨申重建3347伙 規劃署不反對
大坑西新邨申重建3347伙 規劃署不反對