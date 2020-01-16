意大利裁亞馬遜壟斷 開100億罰單

美首申失業救濟人數 52年最低

意大利反壟斷機構表示，亞馬遜利用在意大利電商市場的中介服務領導地位，促使意大利的第三方賣家採用亞馬遜物流服務（FBA），損害物流市場競爭。意大利當局稱，若賣家使用自己的物流服務，將不會得到相同的待遇。亞馬遜對裁決表示強烈不同意，將提出上訴。亞馬遜股價早段微跌。美國就業市場持續改善，首次申領失業救濟人數降至52年來最低。在截至12月4日當周，首次申領失業救濟人數降至18.4萬，按周減少4.3萬，是1969年9月6日以來最低。不過經濟學家警告說，申領人數在聖誕假期期間會出現季節性波動，可能會干擾每周的數字。不過整體數據反映美國勞動力市場持續收緊，為聯儲局推動貨幣政策正常化提供更大靈活性。

投資者關注周五公布的美國11月通脹率，而聯儲局下周的議息會議更可能宣布加快縮減QE，市場態度審慎，美股三大指數連升3天後，早段下滑。

獲「股神」巴菲特和騰訊（0700）注資的巴西數碼銀行NuBank，昨在美國上市。IPO發行價由11美元下調至9美元，根據發行價計算，其集資額為28.6億美元，上市估值達400億美元，是拉美市值最高的上市銀行。成立僅8年的Nubank，為消費者提供免費信用卡。在對上一輪融資，Nubank的估值為300億美元，與自動駕駛技術公司Cruise和Waymo的估值相若。

（綜合報道）

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