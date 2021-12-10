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蘋果准延提供第三方支付 上訴有結果前 App Store仍是唯一支付方式

【明報專訊】與熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games的反壟斷訴訟戰，蘋果（美：AAPL）暫勝一仗。美國第九巡迴上訴法院准予蘋果延遲執行修改App Store支付方式的命令，蘋果暫毋須容許軟件開發商加入第三方支付渠道，讓「應用內購買」繼續成為App Store唯一的支付方式。今次裁決是蘋果與Epic訟戰的一部分。蘋果可在上訴期間保留App Store的收費控制權，估計上訴程序需時至少一年。

今年9月，加州北區聯邦地方法院法官羅杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）命令蘋果修改App Store規則，規定蘋果須在12月9日午夜前，容許蘋果iOS系統的軟件開發商，可引導用戶至第三方支付的按鈕或鏈接，避過蘋果的「應用內購買」系統抽取高達30%的「蘋果稅」。不過羅杰斯的其他裁決內容基本上對蘋果有利，她並未裁定蘋果違反任何壟斷法，卻表示蘋果阻止開發商告訴消費者其他支付方式，違反加州競爭法。蘋果與Epic均提出上訴。

上訴法院接納延期請求 原須昨天提供

蘋果就羅杰斯認為Epic無法證明蘋果違反競爭法，卻又認定蘋果違反加州競爭法的觀點，向第九巡迴上訴法院提出強烈質疑。就在App Store修改規則的命令僅餘12小時就生效，美國第九巡迴上訴法院批准蘋果暫緩執行該命令的請求。整個上訴程序可能長達數年，期內蘋果毋須讓軟件開發商在App Store加入第三方支付鏈接。不過上訴法院要求蘋果，不得阻止開發商向用戶披露第三方支付方式，而蘋果目前已允許開發商與客戶在應用程序以外進行通訊。

社交媒體可匿名方式續收集用戶數據

《華爾街日報》根據訴訟資料，綜合出蘋果App Store在2019財年的遊戲業務營業利潤達85億美元（約663億港元），超越四大遊戲巨頭任天堂（日：7974）、動視暴雪（美：ATVI）、微軟及SONY（日：6758）同期的遊戲收益總和，修訂規則可能令其收入大減。

《金融時報》報道，蘋果放寬了對iOS用戶的私隱政策，允許第三方軟件收集用戶信息用於定向廣告，但蘋果未承認對私隱政策進行更寬鬆的詮釋。今年春季，蘋果調整私隱政策，軟件開發商若要獲取蘋果用戶數據，必須徵求用戶同意。不過《金融時報》稱，社交媒體Snapchat（美：SNAP）和Meta（美：FB）旗下的facebook等，仍在收集蘋果用戶信息，不過前提是將這些數據匿名，不與特定的用戶資料關連起來。這意味軟件開發商仍可觀察不同組別的蘋果用戶取向，從而針對「群組」度身訂造定向廣告。

Apple Car再有3名高層跳槽

當「蘋果稅」及iOS私隱政策持續引起關注，蘋果的Apple Car自動駕駛車項目再有3名重要高層跳槽，恐影響其研發進程。負責電動車雷達系統的蘋果首席工程師羅杰斯（Eric Rogers）近期加入飛行的士初創公司Joby Aviation。電池系統的工程經理克拉拉布特（Alex Clarabut）加入另一空中的士開發公司Archer Aviation，而蘋果硬件工程經理斯皮特里（Stephen Spiteri）也將加入Archer。

（綜合報道）

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