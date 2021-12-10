會計師公會：關注會員進修

新會長：為公會爭更好改革方案

財匯局近月修例「擴權」，逐步取代公會職能，方蘊萱表示，目前為公會的「關鍵時刻」，會以業界利益為大前提，積極向財匯局及財庫局提供意見，以協助順利過渡公會職能，爭取落實更好的改革方案。她續稱，雖然公會定位有所改變，但會繼續履行公會其餘職能，來年將關注持續專業進修發展方面，務求豐富會員資歷，亦協助會員探索大灣區的發展機會。

被問到有指公會職能轉換至財匯局引發退會潮，方蘊萱稱，目前正值會籍更新期，暫未有相關數據，不過指公會以至財匯局均有責任多與業界溝通，就過渡安排作更多解釋。至於今屆理事選舉投票率較去年下降，她指今年投票人數僅18%，去年則超過20%，明白投票率可反映會員心聲，惟表示不同年代有不同訴求，會員可自行選擇作出認為是正確的決定。