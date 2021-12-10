經濟

會計師公會：關注會員進修

【明報專訊】香港會計師公會（HKICPA）今日宣布新任正副會長，當中由羅兵咸永道（PwC）方蘊萱擔任會長，副會長分別為畢馬威（KPMG）梁思傑及德勤（Deloitte）歐振興，另行政總裁兼註冊主任為陳詠新。會長方蘊萱為羅兵咸永道香港企業家客戶小組審計主管合伙人，她在記者會上表示，上任後將主力處理公會和財匯局職能轉換的細節工作，未來將履行公會其餘職能，關注持續專業進修發展及大灣區發展機會。

新會長：為公會爭更好改革方案

財匯局近月修例「擴權」，逐步取代公會職能，方蘊萱表示，目前為公會的「關鍵時刻」，會以業界利益為大前提，積極向財匯局及財庫局提供意見，以協助順利過渡公會職能，爭取落實更好的改革方案。她續稱，雖然公會定位有所改變，但會繼續履行公會其餘職能，來年將關注持續專業進修發展方面，務求豐富會員資歷，亦協助會員探索大灣區的發展機會。

被問到有指公會職能轉換至財匯局引發退會潮，方蘊萱稱，目前正值會籍更新期，暫未有相關數據，不過指公會以至財匯局均有責任多與業界溝通，就過渡安排作更多解釋。至於今屆理事選舉投票率較去年下降，她指今年投票人數僅18%，去年則超過20%，明白投票率可反映會員心聲，惟表示不同年代有不同訴求，會員可自行選擇作出認為是正確的決定。

相關字詞﹕財匯局 四大會計師事務所 香港會計師公會

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