華夏基金推中國A50 ETF 稱MSCI指數行業配置平均

【明報專訊】繼港交所（0388）在10月推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨後，下周一（13日）將有首批追蹤該指數的交易所買賣基金（ETF）掛牌，分別由華夏基金和南方東英推出。目前本港追蹤大型A股的ETF，以追蹤富時中國A50指數的南方A50（2822）和安碩A50（2823）為主，華夏基金香港ETF主管曾春偉表示，MSCI中國A50行業較平均，可更好地代表中國經濟，期望日後該行的MSCI中國A50 ETF，資產淨值總額可超過追蹤富時中國A50的ETF。
明報記者 歐陽偉昉
華夏基金將推出港元（2839）、人民幣（82839）和美元（9839）三種貨幣的ETF，上市價為每單位28.1544元人民幣，每手50份為單位，入場費約1700港元，管理費為每年0.3%，預計首日掛牌會有2億美元資金投入。南方東英則推出港元櫃枱的MSCI中國A50 ETF（3003），定價為每單位7.8元，每手100單位，入場費約780元，管理費為每年0.99%，已有約1.2億美元初始投資。
推港元人幣美元ETF 入場費約1700元
相對目前主流追蹤的富時A50指數，華夏基金業務拓展部副總裁麥榮發指出，MSCI A50編成時會從11個行業選擇的龍頭股，金融、工業、日常消費品、信息技術均佔約一成，行業配置較平均，富時A50在金融股加上日常消費品股的市佔合共六成，新經濟和科技佔比較低，因此MSCI A50可更接近中國經濟的結構。
此外，麥榮發表示，MSCI A50包括了關注度較高的股票，例如電動車電池股寧德時代，而富時A50則沒有。指數在今年8月成立，回溯過去1個月至5年的表現，均跑贏富時A50指數。他看好該ETF在明年的資產管理總值（AUM）可至10億美元。至於會否推出該ETF的槓桿或反向產品，曾春偉則表示會探索可能性。
華夏基金：ETF明年AUM可達10億美元
MSCI中國A50期貨在港推出以來，截至本周三（8日）的日均成交額有6.32億美元。內地首批MSCI中國A50 ETF上月在滬深交易所上市，首個月的募資額有330.6億元人民幣，日均交易額為84億人民幣。南方東英總裁丁晨表示，MSCI A50指數ETF生態完善，行業分佈平衡，以及容易投資於行業板塊龍頭股，相信可重燃國際投資者對A股的熱情。
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