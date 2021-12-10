經濟

外匯存款準備金率提高至9% 人民幣匯價即挫

【明報專訊】人民銀行宣布，自2021年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。人行公布後，在岸人民幣匯價短線下跌約300點子（1元等於10,000點子），至昨晚約9時報6.3784；離岸人民幣跌至6.3838，同樣跌逾300點子。

人行上一次宣布調高外匯存款準備金率，是在今年5月底，當時把相關比率由5%升至7%。

而再對上一次調整已是2007年。外匯存款準備金是指金融機構按照規定，將其吸收外匯存款的一定比例交存人民銀行的存款。

在岸離岸同跌逾300點子

人行在5月底公布上調相關比率時，市場解讀是壓抑人民幣升值預期，因為政策實施後，外匯的貨幣供應量減少，有助於收緊境內市場外匯流動性，導致外匯或利率價格提高，從而縮小境內本外幣利差；與此同時，人民幣供需情况未發生變化，這樣外匯相對於人民幣價格便會上升，達到為人民幣匯價降溫的效果。而上一次有相關公布時，人民幣也確實在5月底的年內高位回調。

近日人幣匯價達3年高位

然而直至近日，人民幣匯價升至逾3年高位，即使人行在周一宣布全面降準，周二又宣布調低再貸款利率，連番釋放流動性下，在岸人民幣在周三仍一度升至6.3428，是2018年5月以來的高位。

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