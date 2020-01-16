經濟

匯豐環球私銀：恒指明年底見28030

【明報專訊】匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，市場正等待針對科網平台監控的明確政策，同時中概股退市安排仍會是未來數月的市場焦點，故預計恒生科指於明年上半年維持波動，而下半年表現料或較上半年佳，該行並預測恒指將於明年底反彈至28,030點。

科指昨彈2% 恒指重上24000關

科指昨反彈，重上6000點，收市報6103點，升2.23%。恒指亦重上24,000點，收報24,254點，升257點或1.08%，成交額逾1251億元。阿里健康（0241）升6.37%，收報7.68元，是升幅最大的藍籌。萬國數據（9698）收報53.9元，升7.69%，是升幅最大的科指成分股。

截至昨晚11時半，恒指夜期報24,095點，低水160點。

北水南下合計昨淨流入21.83億元，是連續12日淨買入港股，為今年1至2月以來最長。外資昨淨買入內地A股216.56億元人民幣，今年5月下旬以來最多。上證綜指昨升0.98%，深成指升1.23%，滬深300指數升1.66%。

匯豐環球私人銀行昨發表明年投資展望，對環球股票持偏高比重配置，並偏好美國、歐洲、亞洲股票。范卓雲指，明年全球經濟從疫後重啟階段過渡至經濟擴張周期中段，在此階段股市回報將較緩慢但維持穩健，該行料通脹明年內放緩，預計聯儲局下周議息會議後宣布加快退市，每月減買債規模會由目前150億美元增至300億美元，明年3月完成退市，明年6、9月皆會加息，但加息速度將較過往美國的緊縮周期緩慢。

她又表示，該行對中國股票和中國美元債券保持中性觀點，預計未來數月內地將推出更多具針對性的政策寬鬆措施，包括降低存款準備金率，而政府有可能推出高達2萬億元人民幣的科技革新和綠色投資刺激計劃，可望支持明年國內生產總值增長5.6%。人民幣匯價方面，該行料明年底微貶至6.55水平。

相關字詞﹕恒指 科指

上 / 下一篇新聞

FT：商湯或遭美財政部列制裁名單 料今定價日正式公布 匯豐保薦人角色惹關注
FT：商湯或遭美財政部列制裁名單 料今定價日正式公布 匯豐保薦人角色惹關注
畢馬威料港今年集資金額三甲不入
畢馬威料港今年集資金額三甲不入
蔡志明及子女任董事 接手佳兆業屯門地
蔡志明及子女任董事 接手佳兆業屯門地
惠譽降恒大佳兆業評級至「有限違約」
惠譽降恒大佳兆業評級至「有限違約」
中國上月通脹2.3%逾一年高 與PPI差距收窄
中國上月通脹2.3%逾一年高 與PPI差距收窄
中紀委不滿央行獨立論 查兩前官員 《華爾街日報》︰降準非人行原意
中紀委不滿央行獨立論 查兩前官員 《華爾街日報》︰降準非人行原意
外匯存款準備金率提高至9% 人民幣匯價即挫
外匯存款準備金率提高至9% 人民幣匯價即挫
易綱：恒大事件按市場法治原則處理
易綱：恒大事件按市場法治原則處理
中證監：完善境外上市監管制度將推動「ETF通」
中證監：完善境外上市監管制度將推動「ETF通」
華夏基金推中國A50 ETF 稱MSCI指數行業配置平均
華夏基金推中國A50 ETF 稱MSCI指數行業配置平均
會計師公會：關注會員進修
會計師公會：關注會員進修
恒隆：商戶銷售重返2018年零售逾八成水平
恒隆：商戶銷售重返2018年零售逾八成水平
維他奶後人入稟控法巴遲兩月沽貨少收600萬
維他奶後人入稟控法巴遲兩月沽貨少收600萬
力世紀推電動跑車 料2024年量產
力世紀推電動跑車 料2024年量產
虛銀眾安銀行伙同系險企推儲蓄保
虛銀眾安銀行伙同系險企推儲蓄保
蘋果准延提供第三方支付 上訴有結果前 App Store仍是唯一支付方式
蘋果准延提供第三方支付 上訴有結果前 App Store仍是唯一支付方式
意大利裁亞馬遜壟斷 開100億罰單
意大利裁亞馬遜壟斷 開100億罰單
時裝界進軍元宇宙 Ralph Lauren推數碼時裝
時裝界進軍元宇宙 Ralph Lauren推數碼時裝
張兆聰：聯塑憧憬重估 回升空間大
張兆聰：聯塑憧憬重估 回升空間大
方保僑：港康碼與安心出行 獨立運作
方保僑：港康碼與安心出行 獨立運作
植耀輝：美股表現佳 看好台積電
植耀輝：美股表現佳 看好台積電
技術取勝：海倫斯後市或上試22元
技術取勝：海倫斯後市或上試22元
盧駿匡：新A股ETF板塊配置較均衡
盧駿匡：新A股ETF板塊配置較均衡
張兆聰：物管回暖 小注碧桂園服務
張兆聰：物管回暖 小注碧桂園服務
周顯：洗米華案中羅織的配額
周顯：洗米華案中羅織的配額
譚新強：中國治疫成功「退疫」亦要成功
譚新強：中國治疫成功「退疫」亦要成功
湯文亮：橋頭堡與雙連地
湯文亮：橋頭堡與雙連地
澳洲8巿疫下樓價按年飈逾21%
澳洲8巿疫下樓價按年飈逾21%
澳放寬門檻 可藉「特別通道」取永居權
澳放寬門檻 可藉「特別通道」取永居權
YOHO Hub批預售 最快下周開價 擬聖誕假前後賣樓 年底前五盤出擊共1752伙
YOHO Hub批預售 最快下周開價 擬聖誕假前後賣樓 年底前五盤出擊共1752伙
CAINE HILL首批折實均呎逼2.9萬 開放式542萬起
CAINE HILL首批折實均呎逼2.9萬 開放式542萬起
首11月辣稅破百億 超去年全年近兩成
首11月辣稅破百億 超去年全年近兩成
仲量聯行：物業市場調整完結 明年樓價升5%
仲量聯行：物業市場調整完結 明年樓價升5%
大坑西新邨申重建3347伙 規劃署不反對
大坑西新邨申重建3347伙 規劃署不反對