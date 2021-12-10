惠譽降恒大佳兆業評級至「有限違約」

外媒：佳兆業最快下周提初步重組

恒大昨日股價跟隨大市做好，升4.05%，收報1.8元，佳兆業目前則仍在停牌。惠譽指出，佳兆業未能按時兌付周二（12月7日）到期的4億美元高級債券，且債券的兌付沒有寬限期。另據REDD周四報道，佳兆業對投資者表示，預計最早將於下周敲定一項初步重組方案。知情人士又稱，由顧問公司Lazard代表的一群佳兆業美元債券持有人提出的一項重組方案不含「具體條款」，而其中一名接近管理層的人士表示，佳兆業將考慮任何「可行方案」，以保證公司利益最大化。

此前，另一家內房中國奧園（3883）在遭到另一評級機構標準普爾降評級至「選擇性違約」後，要求標普撤銷其評級。

奧園促標普撤銷「選擇性違約」評級

至於恒大早前傳出計劃將所有離岸債務納入重組計劃，據《金融時報》引述消息稱，恒大主席許家印表態反對通過快速出售集團旗下最佳資產籌集資金，並尋求保留最有價值的資產，除非能夠以高價出售。恒大資產包括土地，珠三角地區的城市再開發項目，和物業管理部門。