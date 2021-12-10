蔡志明及子女任董事 接手佳兆業屯門地

佳兆業於2020年1月份以35億元投得上述屯門青山灣段住宅官地，集團曾於2020財年業績會披露，該項目預計於2023年8月推出，每呎地價成本為6000元，預計賣樓時呎價可達17,000元，截至2月底的可售貨值約105億元。項目亦於今年3月獲屋宇署批建4幢21層高（2層平台之上）住宅連康樂設施的大廈、及4幢3層高洋房，涉總樓面約58.2萬方呎。

佳兆業去年35億元投得地皮

佳兆業主席郭英成與蔡志明關係不淺，早在佳兆業於2009年在港招股上市時，蔡志明已是投資者之一；至2015年郭英成被指涉嫌貪腐受查，公司被指財務造假及表外債務爆煲，一直至2017年停牌近兩年後，郭氏家族突向蔡志明以近五成溢價配股，令佳兆業公眾持股量回升至25.04%，符合上市規定，助佳兆業復牌。

與郭英成曹貴子關係不淺

此後，隨着有「股壇醫生」之稱的商人曹貴子因「粉塵爆破」事件而重創，曹貴子生意拍檔、持有康健國際（3886）權益的蔡志明亦被捲入事件。其後曹貴子曾持股的康宏（1019）亦爆出股權爭奪戰，當時佳兆業「太子爺」郭曉群突出手收購康宏並成為主要股東，其後被揭郭曉群收購康宏股權中的8億元來自蔡志明等事件，均顯示郭氏家族與蔡志明過從甚密。