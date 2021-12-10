FT：商湯或遭美財政部列制裁名單 料今定價日正式公布 匯豐保薦人角色惹關注

被指侵犯新疆維吾爾人人權

本報昨日曾就報道向商湯查詢，截稿前未獲回覆。根據報道，華盛頓認為，專門從事面部識別軟件開發及營運的商湯，允許在新疆侵犯穆斯林維吾爾人的人權，行動將成為針對多個國家制裁措施的一部分，以紀念人權日（即每年12月10日）。商湯今日截止認購，綜合16家券商數據，截至昨日已獲逾30億元孖展認購，相當於獲超購約4倍（見表1）。

美國商務部早在2019年10月已將商湯旗下子公司北京商湯列入《出口管制條例》實體清單。據集團招股書稱，針對北京商湯的限制不適用於商湯集團的其他實體，意味不影響集團上市計劃。

不過，倘若報道屬實，美國財政部今次制裁目標或擴大至整個商湯集團，影響則更為廣闊。根據過往案例，一旦被美國列入「中國軍工企業」實體清單，美國投資者將被禁止投資，或影響投資者興趣，而持有商湯3%股份的美國私募股權公司銀湖（Silver Lake）已同意在IPO後將部分股份鎖定6個月，富達和高通也持有小量股權。

美資基金銀湖持3%

至於今次商湯招股引入的9名基礎投資者，絕大部分屬中資基金或機構，惟其中之一、斥資5000萬美元認購的Pleiad基金投資管理人磊亞投資，兩名股東Michael Stephen Yoshino及李思亮則均曾在美國著名對冲基金經理索羅斯旗下香港分支SFM HK Management工作。

此外，雖然美國財政部禁令過往未有明確涉及保薦人，但翻查資料，另一AI巨頭曠視科技在2019年8月入紙申請來港上市後，隨即在同年10月與北京商湯同樣遭美國商務部列入實體清單，當時出任保薦人的高盛及摩通均屬美資，有報道指兩家投行均曾表示需檢視是否繼續出任保薦人，最終雖未有辭任，但曠視最終亦未能上市。

至於商湯保薦人匯豐雖然並非美資，但由於在美國擁有業務，會否同受影響亦成疑問；同時匯豐亦是香港包銷商之一，今次事件令其角色惹起關注。本報昨日曾向匯豐查詢，截稿前未回覆。

明報記者 葉翠

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