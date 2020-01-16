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CAINE HILL蘇豪型格盤 吸中區上班族

【明報專訊】繼去年推出西半山THE RICHMOND、西區藝里坊‧2號後，恒地（0012）部署短期登場的港島新盤CAINE HILL，秉承同系精品式住宅的設計風格，主打開放式及1房戶型，瞄準單身貴族、區內分支家庭及投資者客源。項目位處中環、屬傳統中產社區的半山堅道，毗鄰半山行人自動電梯，往蘇豪區、蘭桂坊和中環商業區等，只需10餘分鐘，起居生活便利。除CAINE HILL外，恒地在鄰近的伊利近街亦有併購，計劃聯合發展成型格新派住宅社區。

明報記者 陳寶恩、林可為

攝影 劉焌陶

屬單幢項目的CAINE HILL位處堅道73號，樓花期長約15個月，提供187伙，當中177伙標準單位為開放式戶、1房戶，前者實用面積190至197方呎、設67伙，佔項目單位總數近36%；後者實用面積277至289方呎、設110伙，佔項目單位總數近59%。

開放式標準戶190呎起

項目示範單位以22樓B室為設計藍本，實用面積278方呎，1房間隔，外連分別為22方呎露台及16方呎工作平台。單位入門左方設有隱藏式鞋櫃以及一面長身鏡，方便戶主出門前整理儀容。另一邊為開放式廚房，設有雙頭煮食爐、焗爐及洗衣機等基本廚房家電。廚房用上灰綠色的半透明磨砂面板，配上金色邊框，牆身則採用白色雲石紋，予人簡約感覺。廚房上方的天花板採弧形設計，亦設有隱藏收納空間，方便戶主收起並非經常使用的物品。單位設有1間睡房，間隔方正，並採用套廁設計。房間及浴室用上趟門，以節省空間。值得留意，單位的睡房及客廳面積幾乎相同，適合年輕單身貴族或情侶居住。

天花板設隱藏收納空間

此外，項目會所連園林面積約3800方呎，命名為「CAINE CLUB」，設有約10項設施。其中「The Diner」以巨型玻璃屋為主題，落地大玻璃門連接戶外園林，配備高級品牌廚具，打造紐約式空中庭園。戶外園林命名「Garden Oasis」，設有人造瀑布及池畔。會所內亦設德國運動健身器材，方便住戶閒時舒展身心。項目基座地下及1樓為出租商舖，預計經營高級食肆，延續蘇豪區高尚格調。

步行往中環站只需10餘分鐘

雖然項目未有提供車位，但堅道屬半山主要交通幹道，有多條巴士、隧巴及專線小巴，前往港九多個地區；由半山自動行人電梯前往港鐵中環站一帶，步程均只需10餘分鐘，對外交通甚方便。不過值得留意，堅道汽車流量甚高，預計CAINE HILL的低層單位會受汽車聲浪影響。

除CAINE HILL外，恒地在鄰近堅道的伊利近街33號至47A號一帶，已完成業權併購行動，2個地盤面積共約1.3萬方呎，預料將來可建樓面約10.5萬方呎。發展商將在3個地盤中間打造樓梯及通道接駁，整個發展模式相信與同系西區藝里坊系列相似，將發展成自成一國、具設計主題的新派中產住宅社區，總樓面合共近17萬方呎。

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