教協1.6億沽銅鑼灣萬呎舖

上述物業為堅拿道西15號永德大廈地下8、9號連部分單位，總面積約1萬方呎，資料顯示，物業上月以1.6億元售出，呎價約1.6萬元，較9月初時市場估值上限相若。資料顯示，教協早於1992至1993年期間購入該批物業，當時總購入價僅約2298萬元，現帳面獲利1.37億元，賺幅近6倍。

2個多月全數售出物業套現4.3億

今次入市之買家VITAL LIVING ALLIANCE LIMITED，公司董事包括陳維楨、陳維施、嚴秋容，均為老人院營運商德諾集團高層。事實上，教協今年9月解散前後，已全數沽售所持物業，連同早前沽出的旺角中僑商業大廈、好望角大廈、新蒲崗萬廸廣場，共套現約4.3億元。

第一集團長沙灣GCC3套現逾10億

另方面，第一集團董事魏深儀表示，旗下全新長沙灣工業大廈環球商貿廣場三期 (GCC3)，自10月份推售至今，共售出44個單位及部分車位，合共銷售面積約87,000方呎，約佔項目三分之一總樓面面積，呎價約9,500至13,100元，總套現超過10億元，而項目預計明年次季落成。

此外，中原寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，荃灣國瑞路縉庭山地下及低層地下，屬複式舖，地舖面積約4,866方呎，低層地下面積約5,452方呎，總樓面約10,318方呎，以現狀形式招租，意向呎租約25元起，總月租約25萬元。業主同時持有5個車位，可以商議出租。