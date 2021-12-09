經濟

香港地產

教協1.6億沽銅鑼灣萬呎舖

【明報專訊】教協今年9月正式通過解散議案後，先後沽出多個物業，其中最後持有的銅鑼灣永德大廈一籃子物業，上月以1.6億元售予老人院營運商德諾集團或相關人士，售價與估值上限相若，教協在短短兩個多月內沽售全數物業，共套現約4.3億元。

上述物業為堅拿道西15號永德大廈地下8、9號連部分單位，總面積約1萬方呎，資料顯示，物業上月以1.6億元售出，呎價約1.6萬元，較9月初時市場估值上限相若。資料顯示，教協早於1992至1993年期間購入該批物業，當時總購入價僅約2298萬元，現帳面獲利1.37億元，賺幅近6倍。

2個多月全數售出物業套現4.3億

今次入市之買家VITAL LIVING ALLIANCE LIMITED，公司董事包括陳維楨、陳維施、嚴秋容，均為老人院營運商德諾集團高層。事實上，教協今年9月解散前後，已全數沽售所持物業，連同早前沽出的旺角中僑商業大廈、好望角大廈、新蒲崗萬廸廣場，共套現約4.3億元。

第一集團長沙灣GCC3套現逾10億

另方面，第一集團董事魏深儀表示，旗下全新長沙灣工業大廈環球商貿廣場三期 (GCC3)，自10月份推售至今，共售出44個單位及部分車位，合共銷售面積約87,000方呎，約佔項目三分之一總樓面面積，呎價約9,500至13,100元，總套現超過10億元，而項目預計明年次季落成。

此外，中原寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，荃灣國瑞路縉庭山地下及低層地下，屬複式舖，地舖面積約4,866方呎，低層地下面積約5,452方呎，總樓面約10,318方呎，以現狀形式招租，意向呎租約25元起，總月租約25萬元。業主同時持有5個車位，可以商議出租。

相關字詞﹕工廈成交 環球商貿廣場三期 第一集團 舖位成交 永德大廈 教協解散

上 / 下一篇新聞

澳博銀娛保留中介人貴賓廳 美資或全退 料涉美上市合規問題 美高梅：研究中
澳博銀娛保留中介人貴賓廳 美資或全退 料涉美上市合規問題 美高梅：研究中
金沙續自營貴賓廳 籲留意內地法規
金沙續自營貴賓廳 籲留意內地法規
花樣年遭申請接管 兩月未披露
花樣年遭申請接管 兩月未披露
在岸人民幣逾3年高
在岸人民幣逾3年高
大馬橡膠手套生產商擬申明年首季港上市
大馬橡膠手套生產商擬申明年首季港上市
上季新增無抵押貸款 低評級消費者佔逾半
上季新增無抵押貸款 低評級消費者佔逾半
梁兆基︰港經濟面對「長期骨枯」 去全球化令中介角色減 須融入內地市場
梁兆基︰港經濟面對「長期骨枯」 去全球化令中介角色減 須融入內地市場
《金融時報》︰中國擬設VIE黑名單
《金融時報》︰中國擬設VIE黑名單
將軍澳增設中央廚房 戶戶送：相信市場潛力
將軍澳增設中央廚房 戶戶送：相信市場潛力
易付達：消費券帶動裝機量增4倍 明年續引海外電子錢包
易付達：消費券帶動裝機量增4倍 明年續引海外電子錢包
「iBond 2021」成Google港財經最熱搜尋詞
「iBond 2021」成Google港財經最熱搜尋詞
太保壽險香港下月推產品
太保壽險香港下月推產品
亞馬遜AWS大癱瘓 Netflix Slack等客戶服務受阻
亞馬遜AWS大癱瘓 Netflix Slack等客戶服務受阻
雀巢同意減持歐萊雅 套現100億美元
雀巢同意減持歐萊雅 套現100億美元
福士擬分拆保時捷獨立上市 估值最高達7922億
福士擬分拆保時捷獨立上市 估值最高達7922億
張兆聰：綠電股強勢 中廣核破降軌可小注
張兆聰：綠電股強勢 中廣核破降軌可小注
李曉佳：「私人居屋」難解本港房屋根本問題
李曉佳：「私人居屋」難解本港房屋根本問題
技術取勝：華電國際料3元有阻力
技術取勝：華電國際料3元有阻力
劉思明：重型機械股具兩大概念支持
劉思明：重型機械股具兩大概念支持
周顯：黑社會與知識型經濟
周顯：黑社會與知識型經濟
湯文亮：B類食肆不應減租
湯文亮：B類食肆不應減租
龍牀盤發展商旺角雋薈152呎入場 全幢清一色開放式戶 單位最大僅228呎
龍牀盤發展商旺角雋薈152呎入場 全幢清一色開放式戶 單位最大僅228呎
CAINE HILL周末開示位 首推料約50伙
CAINE HILL周末開示位 首推料約50伙
SEA TO SKY連錄2房租賃成交 月租1.58萬起
SEA TO SKY連錄2房租賃成交 月租1.58萬起
恒地中環地王中標價貴次標近四成
恒地中環地王中標價貴次標近四成
寶聲6480萬購獅子石道項目舖一統業權
寶聲6480萬購獅子石道項目舖一統業權
DWS Jessica Hardman：歐「負責任住宅」興起 投資回報可達6厘
DWS Jessica Hardman：歐「負責任住宅」興起 投資回報可達6厘
富達Neil Cable：歐疫情反利數據中心
富達Neil Cable：歐疫情反利數據中心
CAINE HILL蘇豪型格盤 吸中區上班族
CAINE HILL蘇豪型格盤 吸中區上班族
毗鄰中半山自動梯 消閒熱點近在咫尺
毗鄰中半山自動梯 消閒熱點近在咫尺