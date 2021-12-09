恒地中環地王中標價貴次標近四成

【明報專訊】恒地（0012）上月以破紀錄價508億元及「100分」奪得中環新海濱3號商業地王，成本港有史以來最貴地皮後，發展局昨日以不記名方式，公布另一份在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求的標書資料，該份標書總評分為84.86分，入標價371.09億元，每方呎樓面地價22,983元，即恒地出價高出137億元或37%，市傳該標書由新地（0016）提交。
恒地本月初已全數支付地價
發展局指，中標者已按時於本月初完成繳付全數地價，整個投標程序已完成。是次招標共接獲6份標書，所有標書在非價格建議方面均取得合格成績，即所有標書在設計上能達到局方要求，惟其中4份標書由於出價低於政府於截標當日所訂定的底價，因此未能達到價格建議的基本要求。換言之，只有兩份標書（包括中標者在內）在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求。
傳新地入標價逾371億 呎價22983元
發展局除公布標價外，同時亦發放合格標書的設計概念圖。從概念圖看，昨公布的落選方案設計，與恒地中標方案均設有大量綠化空間及大型休憩廣場，並亦以天橋貫穿4幢物業。
資料顯示，中環地皮面積約51.6萬方呎，最高可建商業樓面約161.5萬方呎，當中包括23萬方呎設施，即重置政府停車場及郵政總局等，另項目內需提供不少於26.92萬方呎公共休憩空間，此並不包括在發展樓面內，而項目落成後不可拆售。
地皮早在去年12月推出招標，以「雙信封制」招標，地價、項目設計評分各佔一半，整個招標期長達半年，並在今年6月截標，地政總署共收6份標書，入標者全屬本地「大孖沙」，除恒地外，長實（1113）、新地亦有入標，另港鐵（0066）更罕有伙拍九倉置業（1997）及華懋競投，信置（0083）則伙招商局置地（0978）及鷹君集團（0041）合組財團。
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