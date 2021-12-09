恒地中環地王中標價貴次標近四成

恒地本月初已全數支付地價

發展局指，中標者已按時於本月初完成繳付全數地價，整個投標程序已完成。是次招標共接獲6份標書，所有標書在非價格建議方面均取得合格成績，即所有標書在設計上能達到局方要求，惟其中4份標書由於出價低於政府於截標當日所訂定的底價，因此未能達到價格建議的基本要求。換言之，只有兩份標書（包括中標者在內）在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求。

傳新地入標價逾371億 呎價22983元

發展局除公布標價外，同時亦發放合格標書的設計概念圖。從概念圖看，昨公布的落選方案設計，與恒地中標方案均設有大量綠化空間及大型休憩廣場，並亦以天橋貫穿4幢物業。

資料顯示，中環地皮面積約51.6萬方呎，最高可建商業樓面約161.5萬方呎，當中包括23萬方呎設施，即重置政府停車場及郵政總局等，另項目內需提供不少於26.92萬方呎公共休憩空間，此並不包括在發展樓面內，而項目落成後不可拆售。

地皮早在去年12月推出招標，以「雙信封制」招標，地價、項目設計評分各佔一半，整個招標期長達半年，並在今年6月截標，地政總署共收6份標書，入標者全屬本地「大孖沙」，除恒地外，長實（1113）、新地亦有入標，另港鐵（0066）更罕有伙拍九倉置業（1997）及華懋競投，信置（0083）則伙招商局置地（0978）及鷹君集團（0041）合組財團。