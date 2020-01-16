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CAINE HILL周末開示位 首推料約50伙

【明報專訊】除近期多個九龍單幢新盤推出外，恒地（0012）港島半山堅道單幢新盤CAINE HILL最快今日開價。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，CAINE HILL日前上樓書，料日內開價。首張價單涉及約50伙，以標準戶為主，定價將會參考堅道區內二手樓盤， 計劃周末起開放示範單位予公眾參觀，以及接受登記認購，預計聖誕節假前夕作首輪開售。

尚．珒溋4房3943萬沽 實呎3.68萬雙破頂

韓家輝表示，緊貼CAINE HILL的伊利近街33至47A號兩個地盤已完成收購，預計明年開始清拆重建，最快2023年推出市場。CAINE HILL及伊利近街兩個項目將會一同發展，計劃興建樓梯及通道連接三個地盤。

臨近年末，多個新盤貨尾相繼清袋。中信泰富已屆現樓的馬鞍山峻源，成交紀錄冊顯示，1座3樓A室，實用1615方呎，4房套房，以2818萬元售出，實呎17,449元，全盤148伙逾2年沽清。

已屆現樓、內房合景泰富（1813）、龍湖（0960）發展的啟德尚．珒溋，位於1座36樓A室，實用1072方呎，屬4房雙套房間隔，以3943萬元售出，實呎36,782元，成交價及呎價雙創項目標準戶新高。據悉，新買家為本地首置客。項目累售529伙，佔全盤667伙約八成。年底前再有超級豪宅推出單位招標， 長實（1113）半山21 BORRETT ROAD，落實在周日（12日）招標1伙。單位為19樓3號室，實用2193方呎，4房雙套房間隔。

相關字詞﹕尚．珒溋 峻源 恒地

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